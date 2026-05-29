Chofer y conductor en persecución en Guadalajara, Jalisco, México, dejan a un acompañante fallecido en el camión

Durante una persecución en Guadalajara, Jalisco, México, el chofer urbano y el conductor de un auto sedán protagonizaron una discusión y una persecución. El chofer y su acompañante resultaron heridos cuando el conductor del auto sacó un arma de fuego y disparó contra el camión. El chofer falleció en las escaleras del vehículo, mientras que su acompañante recibió un impacto en el rostro y falleció de manera inmediata. La unidad del transporte público y el chofer urbano contaban con cámaras de circuito cerrado, lo que será fundamental para las investigaciones.

El chofer urbano y el conductor de un auto sedán protagonizaron una persecución en Guadalajara, Jalisco, México, durante la que el chofer cambió de ruta y generó molestias al automovilista.

El chofer y su acompañante resultaron heridos cuando el conductor del auto sacó un arma de fuego y disparó contra el camión. El chofer falleció en las escaleras del vehículo, mientras que su acompañante recibió un impacto en el rostro y falleció de manera inmediata. La unidad del transporte público y el chofer urbano contaban con cámaras de circuito cerrado, lo que será fundamental para las investigaciones. El caso no quedó impune y se sigue buscando al responsable





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