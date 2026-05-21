Choferes levantan bloqueo y revelan robo de camiones en protesta por inseguridad

El movimiento de choferes comenzó a las 2:30 de la tarde y, una hora después, cuando sus representantes habían alcanzado varios acuerdos con autoridades, decidieron levantar el bloqueo. Los choferes fueron golpeados y despojados de sus camiones mientras se dirigían a una protesta contra la inseguridad en Celaya. Dos camiones fueron robados mientras transportistas de CONATRAM protestaban por la inseguridad en la carretera Celaya-Apaseo.

El movimiento de choferes comenzó a las 2:30 de la tarde y, una hora después, cuando sus representantes habían alcanzado varios acuerdos con autoridades, decidieron levantar el bloqueo.

Los choferes fueron golpeados y despojados de sus camiones mientras se dirigían a una protesta contra la inseguridad en Celaya. Ya estaban por retirarse cuando uno de sus compañeros les llamó para avisarlos de que acababa de ser asaltado, golpeado, amarrado y abandonado a la altura de la empresa Mabe, entre Celaya y Salvatierra. Esto encendió los ánimos y por ello los camioneros decidieron bloquear tanto la carretera libre como la de cuota entre Celaya y Salvatierra.

Revelaron que este mismo miércoles, mientras se manifestaban, dos de sus compañeros fueron despojados de sus camiones justo cuando se dirigían a sumarse a la protesta, lo que calificó como un reto y una burla hacia el gremio. Luis Alfonso Ochoa comentó que sus compañeros, aunque golpeados y amarrados, corrieron con suerte. Dos camiones fueron robados mientras transportistas de CONATRAM protestaban por la inseguridad en la carretera Celaya-Apaseo.

El líder transportista afirmó que están dispuestos al diálogo, pero aseguró que ya son demasiados los hechos de. Señaló que han pedido mayor vigilancia, mientras que las denuncias presentadas ante la Fiscalía pocas veces ofrecen resultados, pues no se detiene a los responsables ni se recuperan los camiones robados. El alcalde de Celaya aseguró que el Plan Michoacán no afectará la presencia de la Guardia Nacional en el municipio





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