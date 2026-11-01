Choque camión Nissan puente Macuiltépetl Xalapa conductor ileso

Un camión Nissan rojo colisionó contra el puente Macuiltépetl en Xalapa. El conductor de la tercera edad resultó ileso pese al fuerte impacto.

Un incidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en el bulevar Xalapa -Banderilla causó gran preocupación entre los conductores que transitan por esa zona. El percance no dejó personas lesionadas, pero el daño material al vehículo fue considerable y requirió la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia. El hecho se registró minutos antes de las 19:00 horas, en el carril con dirección hacia la capital veracruzana, justo cuando la circulación estaba más densa por la hora pico.

Choque camión Nissan puente Macuiltépetl

La unidad involucrada fue una camioneta Nissan, de color rojo y de un modelo que ya tiene varios años en el mercado. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba con dirección a la avenida Lázaro Cárdenas. Cuando se aproximaba a la subida del puente, el conductor, un hombre de la tercera edad, perdió repentinamente el control del volante. El vehículo se impactó con fuerza contra la estructura metálica que delimita la vialidad, deteniendo su avance de manera brusca.

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Debido a la magnitud de la fuerza del choque, una sección de la barrera divisoria atravesó el parabrisas delantero. Esta pieza metálica penetró hasta la parte media de la camioneta, dejando la unidad prácticamente ensartada en la protección del puente. La escena resultó alarmante para los transeúntes y conductores que presenciaron el accidente, quienes al notar la gravedad de la situación solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Conductor de la tercera edad resultó ileso

Al lugar acudieron rápidamente paramédicos de primer contacto de la corporación Fire Protection. Estos profesionales de la salud valoraron al conductor en el sitio y confirmaron, para tranquilidad de todos, que pese a lo aparatoso del impacto, el hombre había resultado completamente ileso. No requirió atención médica hospitalaria y se encontraba consciente y en condiciones de ser evacuado de la unidad.

Personal de Tránsito del Estado también se presentó en el lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras necesarias para retirar el vehículo. La liberación de la camioneta se complicó significativamente debido a que permanecía incrustada en la estructura metálica del puente. Se tuvieron que emplear equipos especiales para desalojar la unidad sin dañar aún más la infraestructura vial.

Investigación causas accidente Xalapa

Hasta el momento, se desconocen las causas precisas que provocaron que el automovilista perdiera el control de su unidad. Entre las posibles circunstancias que podrían haber contribuido al incidente se encuentran las condiciones del pavimento, que podrían haber estado resbaladizas por la lluvia registrada recientemente en la zona. Asimismo, se baraja la posibilidad de una velocidad inadecuada para las condiciones del tramo.

No obstante, corresponderá a las autoridades competentes determinar con certeza cómo ocurrió el accidente. Los expertos en investigación de tránsito analizarán las huellas de frenado, el estado mecánico del vehículo y las declaraciones de los testigos para establecer la versión oficial de los hechos. Se espera que las próximas semanas se tengan más detalles sobre las razones exactas de este percance vial en Xalapa.