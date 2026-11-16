Choque de camioneta en Acayucan deja mujer lesionada por exceso de velocidad

Un accidente vial en Acayucan involucra a una camioneta Chevrolet Silverado que se estrelló contra una tienda, dejando a María N lesionada y bajo investigación por presunto alcohol.

La madrugada de este lunes, un accidente de tránsito grave sacudió al centro de Acayucan, Veracruz, cuando una camioneta se estrelló contra la fachada de un establecimiento comercial. El impacto dejó a una mujer gravemente lesionada y causó daños estructurales significativos en la propiedad, lo que ha desencadenado una investigación inmediata por parte de las autoridades locales para determinar las causas exactas del siniestro.

Detalles del choque en el centro de Acayucan

El vehículo involucrado, identificado como una camioneta Chevrolet Silverado de doble cabina y color blanco, perdió el control del volante mientras transitaba por la zona. El conductor se dirigía hacia el municipio de Oluta cuando la unidad se salió de la vía y colisionó violentamente contra la tienda de ropa ubicada en la esquina de las calles Victoria y Nicolás Bravo. La fuerza del impacto fue tal que afectó directamente la estructura del inmueble, generando un escenario de emergencia que requirió la intervención rápida de los servicios de auxilio.

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Presuntas causas: velocidad y alcohol

Las versiones preliminares sugieren que el exceso de velocidad fue un factor determinante en la pérdida de control del vehículo. Además, los elementos de seguridad indican que el conductor habría estado bajo la influencia del alcohol en el momento del incidente, una situación que las autoridades correspondientes están encargadas de esclarecer mediante las pruebas toxicológicas y periciales pertinentes. Estas investigaciones son cruciales para establecer la responsabilidad legal y administrativa de los implicados en el suceso.

Víctimas y atención médica inmediata

Tras el choque, se identificó a las personas que viajaban dentro de la unidad. María N, de 34 años, quien ocupaba el asiento del copiloto, resultó con diversos golpes en el cuerpo y múltiples lesiones. También se encontró a Nidia N, de 19 años, quien es vecina de Acayucan. La gravedad de los golpes y el estado físico de las lesionadas exigieron una respuesta rápida para evitar complicaciones mayores y garantizar su seguridad.

Rol de Protección Civil y hospitalización

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar del accidente para brindar atención prehospitalaria de urgencia a las involucradas. Los rescatistas estabilizaron a las víctimas in situ antes de proceder con su traslado. Fue necesario trasladar a una de las personas afectadas, identificada como Hernández Moreno, al Hospital General Oluta-Acayucan para que recibiera una valoración médica completa y el tratamiento adecuado para sus lesiones.

Impacto en la comunidad y próxima investigación

Este incidente no solo dejó daños materiales en la propiedad de la tienda, sino que también generó preocupación en la comunidad por la seguridad vial en las calles principales de la zona centro. Los vecinos y el comercio local esperan que las autoridades arrojen luz sobre las circunstancias exactas del accidente. La comunidad permanece a la espera de los resultados de las investigaciones oficiales que determinarán si el conductor enfrenta cargos penales por conducir en estado de ebriedad y poner en riesgo la vida de los pasajeros y transeúntes.