Choque en autop México-Querétaro afecta autobús de School House Safari

Tráiler causó carambola en kilómetro 48+700 de carretera México-Querétaro. Autobuses de School House Safari con alumnos e maestros resultaron heridos.

Un violento accidente de tránsito ocurrió en la autopista México-Querétaro, específicamente en el kilómetro 48+700 a la altura de Ejidos de Coyotepec, donde un tráiler provocó una severa carambola que involucró a múltiples unidades de transporte. Este incidente afectó directamente a los pasajeros de los autobuses de la empresa Autobuses Turísticos Tollantur, quienes transportaban a niños, maestras y padres de familia del kinder School House Safari en ruta hacia la Ciudad de México para visitar el School House Safari. Las llamadas al 911 alertaron de inmediato a las autoridades sobre el fuerte choque, lo que permitió la rápida llegada de los servicios de emergencia para brindar primeros auxilios en la zona.

Mecanismo del Accidente y Daños Materiales

La dinámica del siniestro fue documentada por testigos y cámaras en el lugar, revelando cómo el tráiper perdió el control y su cabina golpeó la parte delantera del primer autobús que circulaba a su lado. Este impacto envió la unidad de pasajeros hacia el extremo de la carretera, donde tras la volcadura quedó bloqueando el carril. Mientras tanto, el contenedor del camión de carga rebotó sobre la terracería y colisionó con otro autobús en el que viajaban los menores. Un tercer autobús no logró frenar a tiempo y terminó involucrado en medio de la carambola, sufriendo daños severos en su estructura.

Also read Fuerte Accidente de 3 Autobuses y Tractocamión en la México-Querétaro: Cierran Hacia CDMX

Testimonios y Reacciones de los Involucrados

Entre los afectados se encontraban personas de todas las edades, quienes narraron el evento con profundo miedo y angustia. El señor Vicente, uno de los testigos presentes, explicó que el tráiper se descuadró y, al no frenar adecuadamente, arrastró la escena hasta el poste de señalización cercano. Joel, otro pasajero que logró frenar a tiempo antes del impacto directo, relató el susto inmenso que vivieron al detenerse milagrosamente antes de撞ar con las otras unidades. Su preocupación era evidente, especialmente por el estado de salud de los niños y los adultos mayores que iban a pasear con la institución educativa.

Confirmación Oficial y Estado de los Heridos

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó que las unidades afectadas tenían como destino final el School House Safari, una institución educativa para niños pequeños. De los pasajeros, 30 personas requirieron atención médica debido a sus lesiones, aunque ninguna de ellas pone en riesgo su vida. Las víctimas fueron trasladadas para su valoración a hospitales de Lomas Verdes, Cuautitlán Izcalli y la región Tula-Tepeji. En un comunicado oficial, School House Safari precisó que el transporte fue contratado formalmente por la institución y que todo comenzó por la obstrucción causada inicialmente por el camión de carga.

Suspensión Escolar y Medidas Posteriores

Como consecuencia del accidente, la institución educativa decidió suspender las actividades escolares hasta nuevo aviso, con la previsión de que estas se reanuden durante la siguiente semana. Actualmente, la dependencia encargada de la seguridad en la entidad investiga las causas exactas del siniestro, mientras que los conductores involucrados fueron trasladados al ministerio público para las averiguaciones correspondientes. School House Safari ha indicado que está dando seguimiento puntual a cada caso y ya activó los seguros médicos correspondientes para cubrir la atención y el bienestar de los estudiantes y el personal afectado por este incidente vial.