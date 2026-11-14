Choque en México-Querétaro deja 13 lesionados y colapso vial

Un taxi impacta contra rejas del IMSS en Plaza Aragón, Guadalajara, durante el sábado 14 de noviembre. El accidente causa 13 heridos y bloquea avenida Central. Verifique rutas y evite congestión.

Un accidente de tránsito grave ocurrió la mañana del sábado 14 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, dejando un saldo de 13 personas lesionadas. Un vehículo taxi proveniente del Estado de México perdió el control y se estrelló contra las rejas de acceso a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS). La clínica afectada se encuentra ubicada en la zona comercial conocida como Plaza Aragón, un punto de alta concurrencia en la ciudad.

Detalles del impacto y víctimas del siniestro

El taxi, que circulaba por la vía pública, chocó con fuerza contra las estructuras metálicas que protegen el acceso principal a la unidad médica del IMSS. La violencia del impacto no solo dañó la infraestructura de seguridad de la clínica, sino que también provocó las lesiones a 13 individuos. Las autoridades confirmaron que no se registraron fallecimientos inmediatos, pero la gravedad de las heridas requiere atención médica urgente para todas las personas involucradas en el incidente.

Also read Volcadura de camión en carretera México-Querétaro y alta siniestralidad

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar auxilio a los heridos. El taxi quedó severamente dañado y atrapado contra las rejas de la clínica. La presencia de múltiples lesionados convirtió la escena en una prioridad sanitaria y logística, requiriendo la coordinación entre los equipos de rescate y el personal médico del centro de salud adyacente para estabilizar a las víctimas antes de su traslado.

Causas y respuesta de las autoridades

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un reporte oficial que detalle las causas exactas del accidente. Tampoco se ha informado si hubo conductores o pasajeros detenidos por presuntas responsabilidades penales en este hecho. Elementos de la Policía del Estado de México acudieron al lugar de los hechos inmediatamente después del incidente para establecer perímetros de seguridad, acordonar la zona y proteger la escena para las posteriores investigaciones forenses y de tránsito.

La falta de información sobre las causas del siniestro genera incertidumbre entre los ciudadanos y los familiares de los lesionados. Las investigaciones preliminares en la escena suelen centrarse en determinar si hubo exceso de velocidad, distracción del conductor, fallos mecánicos o condiciones climáticas adversas que contribuyeron al choque. Sin embargo, ningún reporte oficial ha validado alguna de estas hipótesis específicas en las primeras horas tras el evento.

Impacto vial en Guadalajara

Las consecuencias del accidente se extendieron más allá de las lesiones físicas, generando un significativo colapso vehicular. La avenida Central, en dirección hacia la Ciudad de México, experimentó una fuerte congestión de tránsito debido a los trabajos de emergencia y la presencia de vehículos de respuesta. Los automovilistas que circulan por este corredor vial han enfrentado complicaciones considerables para avanzar, lo que ha obligado a many conductores a buscar rutas alternativas.

Se recomienda a los usuarios de la vía disminuir la velocidad y tener precaución extrema al transitar por la zona de Plaza Aragón. Las maniobras para retirar el taxi, realizadas por una grúa especializada, han prolongado el tiempo de bloqueo de la calzada. La liberación parcial de la vía está condicionada a la finalización completa de estas operaciones de despeje y a la remoción segura del vehículo accidentado de las estructuras metálicas dañadas.

Situación actual y pronóstico del tráfico

La circulación en la avenida Central podría normalizarse únicamente una vez que concluyan las maniobras de retirada del vehículo y se libere por completo la zona de acceso a la clínica del IMSS. Los retrasos en los traslados se prolongarán hasta que las autoridades de tránsito restablezcan el flujo vehicular normal. Los conductores que planeen dirigirse a la capital del país o a otras partes de Guadalajara deben considerar estos retrasos en sus planes de viaje.

Se espera que las operaciones de recuperación de la escena se lleven a cabo de manera eficiente para minimizar el impacto en la movilidad de la ciudad. Mientras tanto, el área sigue siendo un punto crítico de congestión. Las autoridades piden paciencia a la ciudadanía y la colaboración para permitir que los servicios de emergencia y las brigadas de mantenimiento realicen su trabajo sin interferencias adicionales que puedan retrasar la reapertura del carril.