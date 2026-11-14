Choque entre cisterna y crucero en el río Misisipi deja heridos en Nueva Orleans

Un buque cisterna colisionó con el crucero American Heritage en Nueva Orleans. El incidente generó daños estructurales y trasladó a 32 personas a hospitales sin reportar fallecidos.

Una colisión marítima de gran magnitud alteró la tranquilidad del río Misisipi en Nueva Orleans, Estados Unidos, durante la mañana del viernes 13 de noviembre. La escena del accidente involucró al buque cisterna Atlantic Asphalt, que se desplazaba por la vía acuática, y el crucero turístico American Heritage, el cual se encontraba estacionado en el muelle. La fuerza del impacto lateral causado por la embarcación industrial provocó un daño estructural severo en el barco de pasajeros, iniciando un proceso de inundación rápida que obligó a una evacuación inmediata de las personas a bordo.

Mecánica del choque y evacuación inmediata

El incidente se desarrolló alrededor de las 12:30 horas, tiempo local, en las inmediaciones del puente Crescent City Connection, un punto estratégico de la navegación fluvial en la ciudad. Según los informes preliminares de las autoridades portuarias, el American Heritage llevaba atracado aproximadamente dos horas antes del choque, periodo durante el cual finalizaba un recorrido turístico por el río Misisipi y procedía al desembarque ordenado de sus ocupantes. La presencia de pasajeros aún en el interior de la embarcación aumentó la complejidad de la respuesta ante la emergencia.

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Las imágenes captadas por testigos en las redes sociales muestran el momento en que el Atlantic Asphalt se acerca sin control aparente hacia el costado del crucero. El impacto lateral generó una inclinación progresiva y rápida de la estructura del American Heritage, sumergiéndolo parcialmente en las aguas turbias del río. Diversos pasajeros cayeron al agua durante el caos inicial, aunque la mayoría logró sobrevivir gracias al uso de chalecos salvavidas, elementos de seguridad que se volvieron vitales en los minutos siguientes al accidente.

Bilancio oficial de víctimas y respuesta médica

La Oficina del Gobernador de Nueva Orleans publicó un comunicado detallado confirmando que todas las personas involucradas en el siniestro fueron localizadas con éxito. Las cifras oficiales indican que el American Heritage transportaba entre 180 y 190 individuos a bordo, sumando tanto pasajeros como miembros de la tripulación. De este total, 32 personas fueron trasladadas en estado de alerta a hospitales locales para recibir atención médica preventiva y tratamiento por posibles contusiones o hipotermia.

Afortunadamente, las autoridades sanitarias y policiales no reportaron ningún fallecimiento ni ninguna persona desaparecida en las listas actualizadas. No se identificaron casos en estado crítico que requirieran intervención quirúrgica de urgencia inmediata. Asimismo, se confirmó que no hubo heridos ni daños personales a bordo del buque cisterna Atlantic Asphalt, cuyo capitán y tripulación no resultaron afectados por la colisión. El enfoque de las operaciones de rescate se centró exclusivamente en la estabilización y asistencia a los ocupantes del crucero de pasajeros.

Apoyo logístico y continuidad de operaciones

La empresa operadora American Cruise Lines activó inmediatamente sus protocolos de contingencia para atender a los pasajeros desplazados. La compañía arrendó habitaciones en el hotel Hilton New Orleans Riverside para brindar alojamiento seguro y comodidad a las víctimas del accidente. Este establecimiento se convirtió en el punto de coordinación para reunir a los pasajeros y facilitar la comunicación con sus familias, asegurando que recibieran información precisa sobre el estado de sus seres queridos y el desarrollo de la investigación.

Paralelamente, la Cruz Roja estadounidense desplegó unidades de respuesta rápida para asistir en la distribución de suministros básicos. Los voluntarios de la organización humanitaria trabajaron en la entrega de alimentos, agua embotellada y cobijas térmicas para mitigar el malestar físico y emocional de los afectados. La colaboración entre la empresa privada, las autoridades locales y las organizaciones benéficas ha sido fundamental para gestionar la crisis humanitaria secundaria generada por el incidente, permitiendo que los damnificados reciban asistencia integral mientras se investigan las causas técnicas del choque.