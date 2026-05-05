Choque entre tren y pipa de combustible deja dos muertos y graves daños en Querétaro

Un trágico accidente entre un tren de carga y una pipa cargada con diésel dejó dos personas fallecidas y una herida de gravedad en el municipio de Colón, Querétaro. El impacto causó un incendio de grandes proporciones y una columna de humo visible desde el aeropuerto internacional. Las imágenes muestran que el conductor de la pipa avanzó cuando el tren estaba a punto de cruzar.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que el conductor de una pipa cargada con diésel detuvo su marcha antes de cruzar las vías del tren, esperó unos segundos y avanzó justo cuando el tren de carga se encontraba a pocos metros de distancia.

El impacto fue inevitable y causó un incendio de grandes proporciones, así como una espesa columna de humo que se elevó al cielo. El siniestro ocurrió este martes 5 de mayo en el cruce inferior del puente de la comunidad de Viborillas, sobre la carretera estatal 100, en el municipio de Colón, Querétaro.

Según las autoridades de Protección Civil, dos personas perdieron la vida en el accidente, mientras que una tercera resultó herida de gravedad y fue trasladada en una ambulancia aérea a un centro médico. Otras tres personas fueron atendidas en el lugar, pero sus lesiones no revestían gravedad. La pipa, que transportaba aproximadamente 30 mil litros de combustible, estalló en llamas al ser impactada por la locomotora, que no pudo detenerse a tiempo.

Además del tren y la pipa, una camioneta pick up que se encontraba estacionada bajo el puente también se vio afectada por el siniestro. Las imágenes del video revelan que el conductor de la pipa detuvo su marcha antes de las vías, pero decidió avanzar cuando el tren ya estaba muy cerca, lo que desató la tragedia.

El incendio generado por la colisión fue de tal magnitud que la columna de humo se pudo observar desde varios kilómetros a la redonda, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Querétaro, ubicado a unos 8.5 kilómetros del lugar del accidente. Mientras tanto, en otros temas, el Arsenal venció al Atlético de Madrid y alcanzó su segunda final de la Champions League en la historia, mientras que en Coahuila, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, destacó en su mensaje el tema de seguridad y el trabajo del mandatario coahuilense en el único estado gobernado por su partido.

Por otro lado, la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla se convirtió en una serie de dedicatorias al gobierno de Estados Unidos. En otro orden de ideas, los estudiantes del Politécnico fueron notificados el pasado 23 de marzo sobre la suspensión de los pagos para su manutención, una medida tomada sin previo aviso y argumentada como de carácter preventivo y temporal





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Querétaro Pipa De Combustible Tren De Carga Incendio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Choque entre tren y pipa en QuerétaroAutoridades mantienen operativo en la carretera estatal 100, a la altura de Viborillas, mientras Centro Regulador de Urgencias Médicas coordina el traslado aéreo del lesionado

Read more »

Choque de tren contra pipa en Colón, Querétaro, provoca enorme columna de humoPuente de Viborillas

Read more »

Video| Choque entre pipa y tren en Querétaro provoca incendio y cierre total en carretera 100Accidente en el puente de Viborillas, El Marqués, genera incendio, cierre vial y movilización de emergencia tras choque entre pipa y tren

Read more »

Explota pipa tras choque con tren en Querétaro; hay cierre total en la carretera 100El accidente ocurrió la mañana en Colón, a la altura de Viborillas. La unidad intentó cruzar la vía y fue impactada por el tren, lo que provocó una explosión visible a varios kilómetros

Read more »

Explosión de pipa tras choque con un tren deja 2 muertos en QuerétaroEl secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, confirmó que el siniestro ocurrió en un cruce ferroviario, donde la unidad que transportaba combustible se vio involucrada en el impacto con el tren, lo que derivó en una fuerte explosión

Read more »

Las remesas en Querétaro cayeron 4.1% durante el primer trimestre del 2026: BanxicoQuerétaro fue el quinto estado con mayor reducción anual en las remesas y fue uno de los 13 con una variación anual negativa.

Read more »