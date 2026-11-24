Tragedia vial en la carretera Guanajuato-Juventino Rosas: tres fallecidos en taxi por choque frontal. Conductor de tractocamión escapó.

Una violenta colisión frontal registrada sobre la carretera Guanajuato -Juventino Rosas dejó como saldo trágico tres víctimas fatales. El siniestro, que involucró a un vehículo de transporte público, una unidad oficial y un tractocamión, provocó la destrucción total del frente de la camioneta oficial FSPE 228 y la muerte inmediata de los tres ocupantes del taxi.

Mecánica del choque fatal

El incidente ocurrió aproximadamente a las 06:42 horas en el tramo carreteroso que conecta ambas localidades. La secuencia del accidente comenzó cuando un tractocamión invadió el carril contrario, provocando un impacto frontal directo contra la unidad oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Posteriormente, la violencia del choque derivó en la colisión contra un taxi Nissan Versa con número económico 0021, perteneciente al municipio de Juventino Rosas.

Also read Fatal accidente entre patrulla y taxi deja 3 personas muertas y 4 FSPE heridos en Guanajuato

Las evidencias físicas en la escena muestran daños de pérdida total en la parte delantera del vehículo corporativo y daños severos en el taxi. La fuerza del impacto fue tal que el tractocamión no permaneció en el lugar, permitiendo que el conductor abandonara la escena antes de que llegaran los equipos de respuesta. La carretera quedó completamente destruida en la zona del siniestro, bloqueando el flujo vehicular.

Identidad de los afectados y huida

Mientras que los ocupantes del vehículo oficial lograron salir ileso del percance, el resultado para el taxi fue catastrófico. Los primeros rescatistas encontraron a dos hombres y una mujer sin vida en el interior de la unidad económica 0021. Estos tres individuos fueron trasladados al hospital más cercano por personal de emergencias, quienes confirmaron su deceso en el lugar.

La responsabilidad preliminar recae directamente sobre el operador del tractocamión, quien fue señalado por haber provocado el choque y, lo más grave, por huir del sitio inmediatamente después del impacto. Esta acción de fuga ha escalado la gravedad del asunto, transformando lo que parecía un accidente de tránsito en una investigación por homicidio doloso.

Respuesta institucional y próximos pasos

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Guanajuato, junto con múltiples unidades de Seguridad y Paz, arribaron rápidamente para brindar asistencia prehospitalaria y asegurar la zona. Las autoridades ministeriales desplegaron a la Unidad de Traslado de Indicios para el levantamiento de los cuerpos, mientras que el tráfico pesado se registró por horas debido al bloqueo total.

La Secretaría de Seguridad y Paz lamentó profundamente la pérdida de las tres vidas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. La dependencia declaró su disposición de colaborar plenamente con la Fiscalía General del Estado para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Corresponderá ahora a la justicia estatal deslindar las responsabilidades penales correspondientes al conductor fugitivo.