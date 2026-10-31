Choque múltiple en la autopista México-Querétaro deja un muerto y siete heridos

Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro, en Tepeji del Río, Hidalgo, dejó una persona sin vida y siete lesionadas tras involucrar a seis vehículos.

Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas, luego de que seis vehículos se vieran involucrados en el accidente registrado a la altura del kilómetro 81, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo. El percance movilizó a cuerpos de emergencia, personal de Caminos y Puentes Federales ( Capufe) y elementos de la Guardia Nacional, quienes participaron en las labores de auxilio y en el control de riesgos sobre esta vía federal.

De acuerdo con información de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, se solicitó el apoyo de los equipos de rescate para atender a las personas afectadas y controlar las condiciones de riesgo derivadas del siniestro.

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Cómo ocurrió el choque en la México-Querétaro

En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos particulares y tres tractocamiones. El choque ocurrió en el kilómetro 81 de la autopista México-Querétaro, dentro del territorio de Tepeji del Río.

Tras recibir el reporte, los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas lesionadas y evaluar las condiciones de las unidades involucradas. Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades municipales no precisa cómo se produjo el impacto ni cuál de los vehículos habría originado el accidente.

La autopista México-Querétaro es una de las vías federales de mayor circulación en el centro del país, por lo que este tipo de siniestros suele requerir una respuesta coordinada entre distintas corporaciones para evitar riesgos adicionales a los conductores que transitan por la zona.

Incendio en dos vehículos complica el rescate

Además de atender a las personas afectadas, los bomberos realizaron maniobras para combatir el fuego y enfriar dos de las unidades involucradas en el choque múltiple. Estas acciones permitieron trabajar en el control del incendio y reducir los riesgos para quienes participaban en las labores de auxilio.

La intervención requirió la coordinación de los equipos de emergencia con las autoridades presentes en la zona, debido a las condiciones generadas por el impacto y el fuego. El trabajo de enfriamiento de las unidades fue clave para que el personal de rescate pudiera acercarse y continuar con las tareas de auxilio.

El fuego en vehículos siniestrados representa un riesgo adicional en este tipo de accidentes carreteros, ya que puede propagarse a otras unidades y complicar la atención médica de los heridos.

Saldo de heridos y atención de autoridades

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos confirmó que siete personas recibieron atención en el lugar, mientras que una más perdió la vida. Las autoridades mantuvieron bajo reserva tanto la identidad de la víctima mortal como los datos clínicos de las personas lesionadas.

Hasta la información disponible, no se habían proporcionado detalles adicionales sobre la gravedad de las heridas ni sobre las causas que provocaron el percance. Personal de Capufe y elementos de la Guardia Nacional participaron en la atención del accidente, junto con los cuerpos municipales de rescate.

El choque múltiple volvió a colocar la atención sobre la autopista México-Querétaro, una vía federal que conecta importantes zonas del centro del país. Las causas del siniestro deberán esclarecerse a partir de las investigaciones y los reportes correspondientes de las autoridades.

La coordinación entre Capufe, la Guardia Nacional y los equipos municipales de Protección Civil refleja el protocolo de respuesta que se activa ante incidentes de esta magnitud en las carreteras federales, donde la prioridad es atender a las víctimas y restablecer las condiciones de seguridad vial.