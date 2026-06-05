Choque múltiple en la Chamapa-Lechería: dos pipas y un tráiler involucrados

Un choque múltiple entre dos pipas y un tráiler en la carretera Chamapa-Lechería provocó el incendio de una de las unidades y el cierre de la circulación en ambos sentidos. Aunque no hubo víctimas mortales ni lesionadas, el accidente causó un gran retraso en la circulación de los vehículos en la zona.

Chocan dos pipas y un tráiler en la Chamapa-Lechería; cierran circulación en ambos sentidos de la autopista Una de las pipas involucradas en el choque múltiple se incendio; no hubo víctimas mortales ni lesionadas Naucalpan.

- El choque entre tres vehículos de carga provocó el incendio de una de las unidades y el cierre a la circulación en ambos sentidos de la carretera alrededor de las 4:30 de la madrugada de este viernes, a la altura del kilómetro 25, antes de la caseta de Chamapa, en dirección a Toluca. Los bomberos y los que se encargaron de controlar las llamas no pudieron evitar que una de las pipas se incendiara, sin embargo no hubo víctimas mortales ni personas lesionadas.

Además, un tráiler se salió del camino y cruzó al sentido contrario, obstruyendo la circulación en dirección a Lechería. La vialidad fue cerrada en su totalidad, en ambos sentidos, para la atención de la emergencia, de acuerdo con lo informado por Caminos y Puentes Federales.

Además, agregó que para las personas usuarias de la vialidad de cuota, hay desviaciones en los siguientes puntos: Autopista Chamapa - Lechería, km 25. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple e incendio de tracto camión tipo pipa. Aunque no se reportaron daños personales, el accidente causó un gran retraso en la circulación de los vehículos en la zona.

Los vehículos que se encontraban en la zona fueron desviados hacia la vía de escape y se les pidió que no se acercaran a la zona del accidente. Los servicios de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y asegurar que no hubiera riesgos para los conductores y los peatones que se encontraban en la zona.

Finalmente, se logró controlar el incendio y se reabrió la vialidad en ambos sentidos, aunque se pidió a los conductores que circulen con precaución en la zona





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