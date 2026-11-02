Choque mortal en CDMX: Conductor fallece al chocar contra Metrobús en G.A.M.

Un conductor murió prensado tras colisionar con un Metrobús en Gustavo A. Madero. Se investigan las circunstancias del choque que dejó heridos.

Un conductor perdió la vida y su acompañante sufrió lesiones tras el violento choque de su automóvil contra una unidad del Metrobús en la alcaldía Gustavo A. Madero. El accidente ocurrió la mañana del lunes 2 de noviembre en el cruce de la colonia San Bartolo Atepehuacan, específicamente cerca de la estación Instituto del Petróleo de la Línea 6. El vehículo particular impactó de costado contra el autobús de transporte público, provocando que este volcara en la intersección del Eje Central y la avenida Montevideo.

Circunstancias del accidente vial fatal

Las cámaras de seguridad instaladas en la unidad del Metrobús registraron que el autobús circulaba por su carril exclusivo con el semáforo en luz verde. Mientras tanto, el automóvil particular llegó a la intersección a exceso de velocidad y, según los registros, presuntamente ignoró la señal de alto en rojo. Esta combinación de factores provocó el impacto lateral contra el autobús, que contaba con pasajeros a bordo.

Also read Choca Auto Contra Columna del Metro; Muere Copiloto y Hay Dos Heridos en Monterrey

Tras la colisión, el conductor del automóvil quedó prensado dentro de la estructura de su vehículo. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para intentar brindar auxilio, pero diagnosticaron al conductor sin signos vitales, lo que confirmó su fallecimiento en la escena. Su acompañante, quien también sufrió heridas, fue auxiliado por el equipo de rescate y trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Reacción de autoridades y transporte público

El operador del Metrobús detuvo la marcha de la unidad inmediatamente después del incidente y notificó al Centro de Control. Desde esta instancia se solicitaron los servicios de emergencia y se inició el protocolo de seguridad correspondiente. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas a bordo del autobús, lo cual fue un factor relevante en la evaluación inicial del evento.

La unidad de transporte fue desalojada y permaneció en el sitio durante todo el proceso de las labores de rescate y la pericia correspondiente. El sistema de transporte informó que colaborará estrechamente con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales derivadas de este accidente fatal en la Ciudad de México.

Impacto en hogares unipersonales en la capital

En un contexto social paralelo, la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela un cambio en la estructura familiar de la Ciudad de México. Los hogares unipersonales, donde solo vive una persona, aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años. Este dato refleja una transición hacia nuevos modelos de convivencia en la capital.

Este fenómeno responde a cambios estructurales en la sociedad. La edad promedio en México ha aumentado a aproximadamente 30 o 32 años. Además, la tasa de fecundidad en la Ciudad de México se ubica en 1.8 hijos por pareja. Estos factores combinados están alterando la pirámide poblacional tradicional en la región.