Chris Pappas Histórica Victoria Senado EE. UU. Resultados Elecciones 3 Nov

Chris Pappas vence en Nuevo Hampshire y será el primer hombre gay del Senado. Josh Shapiro y Wes Moore también ganan en sus estados en la jornada electoral del 3 de noviembre.

El candidato demócrata Chris Pappas venció el martes 3 de noviembre a su rival republicano John Sununu en las elecciones al Senado de Estados Unidos, según las proyecciones de las cadenas NBC y CNN. Este resultado histórico lo convierte en el primer hombre abiertamente gay en servir en la cámara alta del Congreso federal.

Victoria Histórica Pappas Nuevo Hampshire

Chris Pappas se impuso en la contienda electoral y mantendrá el escaño para la bancada demócrata, la cual era ocupada previamente por la senadora Jeanne Shaheen. Shaheen cederá el relevo a Pappas después de haber desempeñado el cargo durante 18 años. El futuro senador ha sido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2019.

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Aunque no hizo de su orientación sexual una bandera central durante la campaña electoral, la victoria de Pappas, quien está casado con un hombre, representa un avance significativo. Este logro ocurre en medio de una ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans. En 2012, la demócrata de Wisconsin, Tammy Baldwin, se convirtió en la primera persona LGTBIQ+ de la historia del Senado.

Otros Gubernadores Reelectos Demócratas

El demócrata Josh Shapiro fue reelecto como gobernador de Pensilvania, tras derrotar a la republicana Stacy Garrity, según la proyección de Associated Press. Shapiro aspiraba a un segundo mandato y anteriormente ocupó el cargo de fiscal general del estado durante dos periodos. Se le considera un posible candidato a la Casa Blanca en 2028. Garrity, quien había sido elegida tesorera del estado durante dos mandatos, contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.

En Maryland, el demócrata Wes Moore ganó las elecciones a gobernador al derrotar al republicano Dan Cox. Moore, quien aspiraba a un segundo mandato, fue elegido en 2022 como el primer gobernador negro de Maryland. Se le identifica también como un posible candidato presidencial para 2028. Moore es veterano de guerra, becario Rhodes, escritor y exdirector ejecutivo de una organización sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra la pobreza.

Maura Healey JB Pritzker Otros Resultados Clave

La demócrata Maura Healey ganó la reelección como gobernadora de Massachusetts, derrotando al republicano Michael Minogue. Healey iniciará su segundo mandato tras haber ocupado el cargo de fiscal general durante dos periodos. Es la primera mujer y la primera lesbiana declarada en ocupar el cargo de gobernadora del estado. Minogue es un antiguo director ejecutivo de una empresa de dispositivos médicos que invirtió millones en su propia campaña.

El demócrata JB Pritzker obtuvo la reelección como gobernador de Illinois al vencer al republicano Darren Bailey. Pritzker busca un tercer mandato y es un empresario multimillonario heredero de la fortuna de la cadena hotelera Hyatt. También se le considera un posible candidato a la Casa Blanca en 2028. Bailey, antiguo legislador estatal, perdió frente a Pritzker en 2022.

Georgia Florida Resultados Senatoriales

En Georgia, los demócratas arrebataron la primera gubernatura a los republicanos. Keisha Lance Bottoms será la nueva gobernadora demócrata del estado tras derrotar a Rick Jackson. Se convertirá así en la primera gobernadora afroestadounidense en la historia de Georgia. Este triunfo marcó un cambio significativo en la dinámica política local durante esta jornada de votación.

En Florida, el republicano Byron Donalds ganó la elección a gobernador al derrotar al demócrata David Jolly. Será el primer gobernador afroestadounidense de ese estado y sucederá al también republicano Ron DeSantis, quien no podía presentarse a la reelección. Por su parte, en Colorado, Phil Weiser ganó la elección a gobernador al derrotar al republicano Victor Marx. Weiser sustituirá al gobernador demócrata Jared Pollis, quien no pudo buscar la reelección.