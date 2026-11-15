Chris Pratt expresa su deseo de volver a trabajar con James Gunn en Marvel

Chris Pratt afirma que le encantaría regresar al MCU bajo la dirección de James Gunn, quien abandonó DC Studios para desarrollar proyectos sin restricciones.

Chris Pratt ha manifestado su claro interés en colaborar nuevamente con el director James Gunn dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Esta declaración surge tras la reciente salida de Gunn de sus cargos en DC Studios. Pratt, quien da vida a Peter Quill en las películas de Guardianes de la Galaxia, afirmó que estaría encantado de que el cineasta regresara para continuar la historia del personaje.

Declaraciones sobre la salida de James Gunn

Pratt aclaró que aún no ha mantenido ninguna conversación con Gunn sobre su despedida. Reconoció que hacer comentarios sobre el tema podría generar titulares inapropiados. Indicó que no ha tenido oportunidad de hablar con el director desde que se hizo pública la noticia el día anterior. Señaló que siempre es complicado hablar de estos asuntos debido al riesgo de malentendidos mediáticos.

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Interés de Pratt en retornar al MCU

A pesar de la situación en DC, el actor no ocultó su entusiasmo por trabajar con Gunn en el futuro. Pratt mencionó que adora al director y destacó la rareza de que él hubiera dirigido tres películas consecutivas. Agradó que, si James quisiera regresar para retomar la historia de Star-Lord, él estaría totalmente a favor. Esta postura refuerza la relación profesional y personal entre ambos.

Contexto de la reestructuración de DC Studios

James Gunn y su socio David Corenswet dejaron sus puestos el 9 de noviembre. Esta decisión fue parte de los cambios derivados de la fusión con Skydance. Bob Iger, antiguo ejecutivo de Marvel Studios, fue nombrado nuevo presidente y director creativo. Este movimiento otorgó a Gunn mayor libertad para desarrollar proyectos fuera de DC tras cumplir sus compromisos actuales.

Futuro de Peter Quill en la saga Marvel

La tercera película de Guardianes de la Galaxia cerró el arco del equipo bajo la dirección de Gunn. Sin embargo, su escena final dejó abierta la posibilidad de que Peter Quill regrese. Pratt confirmó en octubre que Marvel ya tomó medidas contundentes para hacer realidad un nuevo proyecto. El actor ha interpretado a Star-Lord en seis cintas del MCU a lo largo de varios años.