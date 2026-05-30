Christian 'El Bau' obtiene libertad bajo suspensión de prisión preventiva en caso de homicidio de pareja en Puebla

Un juez de control concedió la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva a Christian 'N', alias 'El Bau', imputado por su presunta participación en la desaparición y homicidio del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello en Puebla. La decisión ocurre en el contexto de una investigación que ha sido remitida a la Fiscalía de Tlaxcala, ante la posibilidad de que los delitos se cometieran en esa entidad. 'El Bau', quien fuera director de Diseño e Imagen del gobierno de Puebla y dueño de una empresa con contratos públicos, es señalado como socio y amigo de la víctima Alexandro Tello. Las autoridades analizan móviles como un adeudo económico o problemas personales. Mientras tanto, permanecen vinculados al caso otras cuatro personas.

Christian "N", conocido como " El Bau ", una de las personas detenidas por su presunta participación en la desaparición y homicidio del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello , obtuvo su libertad luego de que un juez de control concediera la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra.

La decisión judicial se dio en el marco del proceso que se sigue por la desaparición y posterior localización sin vida de la pareja poblana, cuyos cuerpos fueron encontrados en un paraje del municipio de Chignahuapan, Puebla, un día después de haber sido reportados como desaparecidos. La desaparición de la pareja generó conmoción en la población, pues fueron reportados como desaparecidos el 19 de febrero.

De acuerdo con las investigaciones, la pareja perdió contacto con sus familiares ese día y posteriormente se inició su búsqueda. Al día siguiente, las autoridades localizaron los cuerpos de ambas víctimas en un paraje ubicado en el municipio de Chignahuapan, hecho que dio origen a una investigación por los delitos relacionados con su desaparición y homicidio. Como resultado de las indagatorias, fueron detenidas cinco personas señaladas por su presunta participación en los hechos.

Entre ellas se encontraba Christian "N", alias "El Bau". Además de él, permanecen vinculados al caso Alejandro "N", Miriam "N", Hugo "N" y otro hombre identificado también como Alejandro "N". La detención de 'El Bau' generó polémica debido a su trayectoria profesional y vínculos con distintas administraciones públicas. Durante el gobierno estatal encabezado por Rafael Moreno Valle, se desempeñó como director de Diseño e Imagen del Gobierno de Puebla.

Asimismo, su empresa Bros Productions, dedicada a la elaboración de materiales y productos promocionales, participó en diversos proyectos para instituciones públicas y actores políticos de distintas fuerzas partidistas. De acuerdo con información difundida tras su detención, la compañía realizó trabajos para el gobierno municipal de Puebla durante administraciones emanadas de Morena, además de colaborar con figuras políticas relacionadas con ese partido, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano.

Las investigaciones señalaron que Christian "N" mantenía una relación cercana con Alexandro Tello. Se indicó que era socio y amigo de la víctima y que presuntamente habría colaborado en acciones que permitieron que el matrimonio se trasladara a Tlaxcala, entidad donde, según las indagatorias, ocurrieron los hechos relacionados con su privación de la libertad. Posteriormente, ambas víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos localizados en territorio poblano.

Recientemente, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la investigación sería remitida a las autoridades de Tlaxcala, debido a que los hechos delictivos habrían ocurrido en esa entidad. La decisión se tomó con base en la competencia territorial correspondiente al lugar donde presuntamente se cometieron los delitos que derivaron en la desaparición y homicidio de la pareja. A partir de ello, las autoridades ministeriales de Tlaxcala asumieron las diligencias relacionadas con el caso.

De acuerdo con declaraciones realizadas por la Fiscalía de Tlaxcala, una de las líneas de investigación considera que el crimen podría estar relacionado con un adeudo económico. Las autoridades también han señalado que existen elementos que apuntan a posibles implicaciones de carácter personal o sentimental, aspectos que continúan siendo analizados dentro de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso ni han dado a conocer detalles adicionales sobre la resolución judicial que permitió a Christian "N", alias "El Bau", enfrentar el proceso fuera de prisión preventiva. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes de las personas involucradas





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