Christie's suspende la venta de cuadro de Frida Kahlo estimado en 3.5 millones de dólares tras solicitud oficial de las autoridades mexicanas para verificar su procedencia legal y patrimonio.

La casa de subastas Christie's decidió retirar temporalmente de su catálogo una pintura de Frida Kahlo valorada entre 2.5 y 3.5 millones de dólares. Esta decisión surge después de que las autoridades mexicanas cuestionaran la procedencia legal de la pieza. La obra estaba programada para ser licitada el martes 17 de noviembre en una venta importante.

Origen Legal y Solicitud de Documentación

La intervención oficial se realizó a través del área jurídica de Diputados por la Paz. Este organismo solicitó documentación exhaustiva para esclarecer la historia de propiedad de la obra. El objetivo es acreditar que la pintura no tiene vínculos con actos ilícitos o sustracciones ilegales.

Also read INBAL defiende subasta de obra de Frida Kahlo ante acusaciones de negligencia

La petición se fundamentó en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Estas disposiciones legales tienen como misión principal proteger el patrimonio artístico nacional. Las autoridades buscan garantizar que los bienes culturales circulen dentro de marcos legales estrictos.

Investigación de Procedencia Internacional

Especialistas y medios han señalado que la pintura fue creada por la artista mexicana en octubre de 1952. Existen rumores no confirmados que vinculan la pieza con un robo ocurrido en un recinto específico. Sin embargo, la casa de subastas mantiene que no existe una determinación judicial de irregularidad en su propiedad actual.

Christie's coordinó la decisión con el vendedor para permitir nuevas investigaciones profundas. La empresa espera ofrecer nuevamente la obra en una subasta futura. No se ha anunciado una fecha específica para esta posible reaparición en el mercado del arte internacional.

Impacto en el Mercado y Próximos Pasos

La retirada inmediata de la lista digital impide que la transacción se consumara este martes. Este movimiento refleja la creciente vigilancia sobre el tráfico de bienes culturales de alto valor. Las instituciones mexicanas continúan reuniendo información para establecer un historial de propiedad claro.

Esta colaboración forma parte de los mecanismos institucionales para proteger y documentar obras vinculadas con el legado artístico nacional. Hasta el momento, no hay resolución definitiva sobre la procedencia, pero la prudencia prevalece para evitar controversias legales mayores.