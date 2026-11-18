Casa de subastas retira cuadro Congreso de los pueblos por la paz tras investigación de INBAL. Colectivo Defendamos la Colección Gelman exige rendición de cuentas por obras desaparecidas.

La prestigiosa casa de subastas Christie's retiró ayer de su Venta nocturna del siglo XX en Nueva York la obra Congreso de los pueblos por la paz, un óleo de Frida Kahlo valorado entre dos millones 500 mil y tres millones 500 dólares. La decisión inmediata se produjo tras recibir una notificación oficial del Museo Frida Kahlo Casa Azul, que confirmó que la pieza forma parte de una carpeta de investigación vigente a cargo de las autoridades mexicanas.

Detalles del retiro y protocolos legales

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitó formalmente el aplazamiento de la puja hasta que se aclare la procedencia del cuadro. El museo estableció que existe un expediente activo que abarca diversas obras y que las competencias gubernamentales continúan dando seguimiento al caso. Esta intervención administrativa detuvo la oferta pública de una pieza clave del patrimonio artístico nacional.

Also read Asesinan a hombre tras sacarlo de su casa frente al Infopol de Salamanca

Antecedentes de denuncia y desaparición de piezas

El origen de la disputa remonta a abril de 2025, cuando Hilda Trujillo, entonces exdirectora de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, denunció públicamente la falta de obras catalogadas. Entre los bienes faltantes listados por Trujillo se encontraban dos óleos, ocho dibujos y 12 páginas del diario de la pintora, incluyendo precisamente el óleo que estaba destinado a la subasta en Estados Unidos. Trujillo cuestionó cómo y por qué la pintura abandonó las instalaciones del museo sin autorización clara.

Polémica sobre procedencia y gestión cultural

La investigación revela que el óleo aparecía en el listado catalogado por Diego Rivera pero, para el año 2011, ya figuraba como parte de la colección privada de la galerista Mary-Anne Martin. El último registro conocido indica que la obra fue vendida en Sotheby's por 2.6 millones de dólares, una transacción que la página de Christie's detallaba como ocurrida en 2020. Hilda Trujillo cuestionó por qué las autoridades culturales de Conaculta, ahora Secretaría de Cultura, y el Fideicomiso del Banco de México no actuaron ante estudios de 2011 que ya arrojaban faltantes.

Reacciones del colectivo y exigencias futuras

El Colectivo Defendamos la Colección Gelman afirmó que su denuncia pública fue el factor determinante para que Christie's detuviera la pintura. El grupo señaló que la postura del INBAL, dirigido por Alejandra de la Paz, resultaba endeble al intentar justificar que la obra salió del país antes del decreto de 1984. El colectivo exigió documentos acreditados de proveniencia, rechazando relatos que no resisten la cronología de un cuadro inventariado en la Casa Azul desde 1957.

El retiro de esta pieza no cierra el caso para el colectivo activista, que prometió seguir monitoreando cualquier intento de salida irregular de patrimonio. Continuarán investigando las piezas faltantes del inventario del Museo Frida Kahlo y denunciarán cualquier irregularidad en la circulación de obras mexicanas en el mercado internacional. El INBAL confirmó que coordina su actuación con el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, regido por el Banco de México.