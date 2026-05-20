Christopher Landau: 'Golpe' financiado por crimen organizado y política contra Paz en Bolivia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha advertido de la creciente inestabilidad en Bolivia y ha acusado a la alianza entre la política y el crimen organizado como agente de presión contra el Gobierno en ese país.

El subsecretario de Estado Christopher Landau señaló el vínculo entre el crimen organizado y la política como agentes de presión contra Rodrigo Paz. Personas afuera de una sucursal cerrada del Banco Unión, ayer, debido a las manifestaciones contra el gobierno, en La Paz, Bolivia .

Washington. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo ayer 19 de mayo, que habló con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y que estaba muy preocupado por la escalada de disturbios en el país sudamericano, donde las protestas a nivel nacional contra las medidas de austeridad han provocado inestabilidad.

"Esto es un 'golpe' financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región de América Latina", aseveró Landau en una intervención en el Consejo de las Américas, un centro de análisis que celebra su asamblea anual en Washington. Las manifestaciones, que comenzaron con huelgas a principios de mayo, se han convertido en un movimiento a nivel nacional en el que participan sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales.

Los manifestantes presionan al Gobierno de Paz para que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de la vida, y algunos piden su dimisión.

"No puede ser que haya un proceso democrático en el que fue elegido de forma aplastante por el pueblo boliviano hace menos de un año, y ahora hay manifestante violentos bloqueando las calles", añadió. Varios bancos bolivianos cerraron temporalmente ayer sus sucursales en la ciudad de La Paz por motivos de seguridad, en medio de la escalada de disturbios contra el Gobierno de Paz, quien asumió el cargo en noviembre para poner fin a casi dos décadas de administraciones de izquierda.

Landau puntualizó que el Gobierno de Estados Unidos estaba trabajando para garantizar que las fuerzas antigubernamentales y antiinstitucionales no prevalecieran en la región.

"No me gustaría ver cómo esta apertura tan prometedora se va al traste", manifestó. "Es malo para todos los países de las Américas ver este tipo de incivilidad"





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