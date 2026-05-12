Chubascos y lluvias fuertes en Guanajuato: climatiquex para el martes 12 de mayo

El clima en Guanajuato para este martes 12 de mayo estará marcado por nuboso y lluvia. Según los pronósticos, se esperarán chubascos tormentosos y lluvias fuertes en los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y la capital Guanajuato. Las temperaturas máximas en estos municipios oscilarán entre 27°C y 29°C, mientras que las temperaturas mínimas estarán entre 16°C y 17°C. Además, se esperan vientos moderados del este con rachas de hasta 46 km/h en León y Silao.

Guanajuato, Gto. - Para este martes 12 de mayo se esperan chubascos y lluvias fuertes en Guanajuato debido al frente frío número 50 que continuará interactuando con un canal de baja presión .

Durante el transcurso del día, según los datos de CONAGUA, los cielos se mostrarán parcialmente nublados y se esperan lluvias tormentosas desde las 11:00 a 23:00 hrs. Al mismo tiempo, la masa de aire frío mantendrá temperaturas bajas. Se espera que el rango de temperatura ronde entre 14°C mínima y 25°C máxima, generando un ambiente frío durante todo el día.

El viento moderado del este alcanzará rachas de viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h





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