Ciberacoso en México: El 25% de adolescentes afectados; proponen restringir redes a menores de 16 años

Un estudio revela que el 25% de los adolescentes mexicanos entre 12 y 17 años han sido víctimas de ciberacoso. Ante la creciente exposición de niños y jóvenes a riesgos en línea, como el contenido sexual explícito y la interacción con extraños, se propone una iniciativa para restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años y fortalecer la protección digital estatal.

El ciberacoso se ha convertido en una sombra digital que acecha al 25% de los adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años, según revelan alarmantes encuestas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los insultos, amenazas y la difusión de contenido sensible sin consentimiento son una realidad cotidiana en la vida digital de millones de menores en el país.

La situación se agrava al considerar que el 50% de los niños de 6 a 11 años ya tiene acceso a internet, mientras que entre el 80% y 94% de los adolescentes de 12 a 17 años son usuarios activos de la red, muchos de ellos con perfiles en redes sociales. Esta exposición masiva a entornos digitales, a menudo sin regulación, filtros adecuados o las herramientas cognitivas y emocionales necesarias para procesar la información, tiene consecuencias profundas y perjudiciales en el desarrollo, la salud mental y la integridad personal de los niños y jóvenes. Las estadísticas pintan un panorama preocupante: cuatro de cada diez menores han mantenido conversaciones con desconocidos en línea, y un alarmante 60% desconoce los riesgos inherentes a interactuar con extraños. Las niñas, lamentablemente, son un objetivo particularmente vulnerable, con una de cada tres reportando haber recibido contenido sexual explícito sin su aprobación. Maite y Mercedes Llamas, fundadoras de un centro especializado en atender a adolescentes con adicción a las pantallas y víctimas de violencia digital, llevaron a cabo un experimento revelador. Al crear perfiles simulados para un niño y una niña de 13 años, sin ninguna actividad previa para no influir en los algoritmos, las plataformas les recomendaron instantáneamente productos de belleza y de pérdida de peso para la niña, y contenido violento y pornográfico para el niño. Las especialistas subrayan que las secuelas de esta sobreexposición no son meramente sociales, sino que impactan a nivel biológico, emocional, cognitivo y psicológico. Se ha comprobado que el uso de pantallas durante tres horas diarias incrementa en un 60% el riesgo de depresión y ansiedad, además de propiciar el sedentarismo, el aumento de peso, problemas musculares, visuales y auditivos. Los expertos señalan que los niños afectados por este uso excesivo de dispositivos tienden a hablar menos, jugar menos, interactuar menos, dormir menos, tener dificultades de concentración y un descanso de peor calidad. Ante esta grave problemática, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México ha presentado una iniciativa de ley con el objetivo de restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años y establecer la responsabilidad del Estado en la protección digital de la infancia y adolescencia. La propuesta busca incorporar el uso de redes sociales como un factor de riesgo en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y facultar a las autoridades para que emitan acciones y lineamientos que prohíban su acceso a menores de 16 años. Laura Álvarez, diputada promovente y presidenta de la Comisión de Niñez en el Congreso local, advirtió que el uso de redes sociales entre los menores en México es masivo y cada vez más intenso, con adolescentes que pasan en promedio cerca de cinco horas diarias conectados en entornos digitales que no están diseñados para protegerlos. Alertó sobre la temprana exposición de los niños a contenidos sexuales, que comienza entre los 6 y 8 años, y la necesidad de establecer límites claros, dado que el 81% de los niños aprendió a usar internet sin supervisión. La diputada destacó la conexión entre las redes sociales y la creación de pornografía infantil, señalando que México genera el 63% de esta en el mundo. Un dato particularmente alarmante es que el 53% de los niños en secundaria ha participado en sexting. Álvarez enfatizó que la iniciativa no pretende prohibir o eliminar, sino establecer límites para salvaguardar a la infancia, una población intrínsecamente vulnerable. Subrayó que esta propuesta se alinea con una tendencia internacional, mencionando restricciones en países como Australia, la exigencia de consentimiento parental en Francia y debates similares en España. La diputada concluyó deseando que el gobierno de la ciudad considere estas iniciativas para brindar apoyo a los jóvenes y adolescentes mexicanos





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