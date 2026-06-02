Ciberataque masivo a Red Hat compromete paquetes de software para desarrolladores

Un ataque a la cadena de suministro de Red Hat ha infectado 96 versiones de 32 paquetes de software, descargadas 117,000 veces por semana. El malware roba credenciales de servicios en la nube, tokens y claves SSH, utilizando un dominio legítimo para ocultar el tráfico. Se recomienda eliminar archivos infectados antes de revocar credenciales.

Red Hat , la empresa líder en soluciones de código abierto, ha sido víctima de un ciberataque de gran envergadura que comprometió paquetes de software utilizados por miles de desarrolladores en todo el mundo.

Los atacantes lograron infiltrarse en la cuenta de GitHub de un empleado de Red Hat, desde la cual modificaron paquetes oficiales de Red Hat Cloud Services, una división que provee herramientas para desarrolladores. En total, 96 versiones de 32 paquetes distintos resultaron infectadas, con una cifra estimada de descargas acumuladas de aproximadamente 117,000 por semana.

A diferencia de otros ataques que emplean paquetes falsos, aquí los atacantes lograron suplantar paquetes legítimos, lo que hace que la detección sea mucho más difícil. Cualquier equipo que trabaje con estas herramientas debe actuar de inmediato para mitigar los riesgos. El mecanismo de infección es particularmente sigiloso. El malware se activa en el momento de la instalación del paquete, ejecutando un fragmento de código antes que cualquier otra operación.

Este código descarga un payload de 4.2 MB diseñado para evadir los sistemas de seguridad convencionales. Una vez activo, el malware busca y recolecta credenciales de servicios en la nube como AWS, Azure y Google Cloud, tokens de GitHub, claves SSH privadas, contraseñas almacenadas en archivos de configuración, y mucho más. Toda esta información se envía a repositorios públicos de GitHub controlados por los atacantes.

Para camuflar el tráfico de datos en los registros de red, los atacantes utilizan el dominio legítimo 'anthropic.com', un dominio real de la empresa Anthropic, para no levantar sospechas. Además de la recolección de credenciales, el malware mantiene persistencia en el sistema, permaneciendo activo incluso después de completar su tarea principal. Inyecta código en herramientas de desarrollo habituales como Visual Studio Code, GitHub Copilot e incluso Claude, aunque en este último caso su efectividad es limitada.

Un aspecto crítico es que si alguien intenta revocar sus credenciales de GitHub antes de eliminar el malware del sistema, este puede regenerar las credenciales robadas, perpetuando el acceso no autorizado. Por ello, los investigadores de seguridad recomiendan eliminar completamente los archivos infectados antes de cambiar contraseñas o revocar tokens. Una vez eliminados, se deben regenerar todas las credenciales expuestas y revisar si se crearon repositorios no autorizados en las cuentas afectadas.

Este incidente resalta la fragilidad de la cadena de suministro de software cuando un solo punto de entrada queda comprometido. Red Hat atiende a miles de organizaciones globales, incluyendo gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, IBM y Salesforce. La magnitud del ataque obliga a todas las empresas que utilizan estos paquetes a realizar una revisión exhaustiva de sus sistemas.

Los expertos advierten que este tipo de ataques podrían volverse más frecuentes si no se implementan medidas de seguridad más robustas en la gestión de cuentas de desarrolladores y en la verificación de integridad de los paquetes. La comunidad de seguridad informática sigue monitoreando la situación, mientras Red Hat trabaja en la publicación de parches y actualizaciones para contrarrestar la amenaza.

Mientras tanto, se recomienda a los desarrolladores y administradores de sistemas que actúen de inmediato para proteger sus entornos y evitar la filtración de datos sensibles





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