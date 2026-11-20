Kaspersky y McAfee alertan sobre estafas de phishing y sitios maliciosos que aprovechan el lanzamiento de GTA VI para robar datos y dinero a jugadores e inversores.

Los ciberdelincuentes han intensificado significativamente sus operaciones fraudulentas al explotar el lanzamiento y la descarga del videojuego Grand Theft Auto VI ( GTA VI). Las marcas de software de ciberseguridad y antivirus Kaspersky y McAfee han identificado en las últimas horas una serie de sitios maliciosos y campañas de phishing dirigidas a jugadores y empleados. Estas amenazas digitales utilizan engaños sofisticados que van desde falsos beneficios laborales hasta códigos QR fraudulentos.

Mecanismos de Estafa con Versiones Gratuitas

Kaspersky y McAfee señalan que las páginas falsas y los lanzadores fraudulentos ofrecen versiones gratuitas del título para PC, las cuales instalan ladrones de información en los dispositivos de las víctimas. Otros sitios promueven supuestas monedas o tokens de GTA VI o exigen el pago en criptomonedas para desbloquear accesos o demos que no existen. Estas estrategias maliciosas buscan capturar credenciales y datos bancarios bajo la premisa de regalías virtuales invaluables.

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Clonación de Tiendas y Robo de Datos

Las amenazas detectadas también incluyen la clonación de tiendas oficiales que prometen claves de acceso VIP para robar contraseñas y datos financieros de los usuarios. Las publicaciones en YouTube que utilizan imágenes promocionales también están siendo aprovechadas para redirigir a sitios maliciosos o a encuestas fraudulentas. Los delincuentes utilizan la popularidad del videojuego para atraer a jugadores y a inversionistas en criptomonedas, identificándose tres tipos principales de estafas durante este periodo.

Ataques Dirigidos a la Descarga Ilegal

La primera modalidad involucra sitios web creados con el nombre del videojuego que ofrecen supuestas versiones gratuitas. Las víctimas suelen llegar a estas páginas al buscar en internet formas de descargar el título sin costo o códigos de trucos, utilizados por los jugadores para desbloquear ventajas o recursos adicionales dentro del juego. Aunque los sitios identificados continúan bajo análisis, los patrones observados en sus dominios indican una alta probabilidad de uso malicioso para recopilar datos personales.

Fraudes con Memecoins y Criptomonedas

Otra modalidad de fraude consiste en páginas que aprovechan la marca de GTA VI para promocionar supuestas criptomonedas, conocidas como memecoins, es decir, monedas digitales creadas a partir de temas populares en internet. Los usuarios son atraídos con publicaciones en redes sociales, motores de búsqueda o comunidades en línea. Al tratar de comprar la supuesta criptomoneda o conectar su billetera virtual con la expectativa de obtener ganancias rápidas, las víctimas terminan sufriendo pérdidas económicas directas.

Redirecciones Falsas desde Plataformas de Video

Los usuarios llegan a estas publicaciones al encontrar grabaciones que aparentan mostrar a personas jugando el nuevo título. En las descripciones o los comentarios se incluyen enlaces que prometen descargar una versión para computadora. Las víctimas son inducidas a descargar otras aplicaciones y redirigidas a páginas específicas, lo que genera ganancias para los delincuentes mediante enlaces de referido o instalación de malware oculto en los procesos de descarga simulados.