CIDH alerta sobre el aumento de violencia contra periodistas en México y la impunidad reinante

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para la prensa en México, con un aumento alarmante en los asesinatos de periodistas y niveles críticos de impunidad. El informe anual 2025 destaca que México sigue siendo el país más peligroso para el periodismo en América Latina, con más de 150 periodistas asesinados desde el año 2000 y un patrón de estigmatización por parte de autoridades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) expresó su profunda preocupación por el entorno adverso que enfrenta la prensa en México , caracterizado por desapariciones, amenazas, secuestros y un alarmante aumento en los asesinatos de periodistas, lo que sitúa al país como el más letal de la región.

Según el informe anual 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en América Latina, con más de 150 periodistas asesinados desde el año 2000 y más de 25 desaparecidos. La violencia contra los comunicadores se agravó en 2025, superando las cifras registradas en años anteriores, lo que refleja un deterioro en las condiciones de seguridad.

Es especialmente grave que varios de los periodistas asesinados estaban incorporados o habían solicitado medidas de protección al mecanismo federal, lo que podría indicar fallas estructurales en el sistema de prevención y protección de periodistas en riesgo. De acuerdo con los datos de la CIDH, en 2025 México se posicionó como el país más letal de la región, con 11 periodistas asesinados, una cifra muy superior a los 4 registrados en Perú, Ecuador (4), Brasil (3), Honduras (2), Colombia (1), Guatemala (1) y Venezuela (1).

Estos datos muestran que en México se cometieron casi la mitad del total de los asesinatos de periodistas registrados en América Latina durante 2025, periodo en el que se contabilizaron al menos 27 homicidios de periodistas y comunicadores sociales en 8 de los 35 Estados bajo monitoreo, en hechos que podrían estar vinculados con el ejercicio de su labor. Además, el informe destacó los niveles críticos de impunidad, ya que datos de Artículo 19 revelan que entre 2010 y 2024, el 84.77% de los casos de violencia contra la prensa permanece en la impunidad, cifra que asciende al 98.27% si se consideran sólo los casos con sentencia.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también hizo hincapié en la estigmatización de periodistas por parte de autoridades, observando un patrón de procesos judiciales y administrativos presuntamente destinados a silenciar a periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, académicas y ciudadanas, bajo acusaciones de violencia política de género por informar o comentar sobre asuntos de interés público. La Oficina advirtió que el presunto uso indebido de los mecanismos destinados a garantizar los derechos de las mujeres, con fines de silenciar, debilita la efectividad de las denuncias legítimas de violencia política por razón de género.

Esta práctica puede comprometer la protección de mujeres periodistas, defensoras, activistas y funcionarias, y erosionar la confianza institucional en los instrumentos diseñados para prevenir y sancionar la discriminación y la violencia de género





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