Cielos nublados y probables chubascos en la tarde de sábado en municipios de Guanajuato

Este sábado 13 de junio los municipios de Guanajuato enfrentarán cielos mayormente nublados, temperaturas entre 12 °C y 29 °C y una alta probabilidad de lluvias vespertinas, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 34 km/h.

El pronóstico meteorológico para el estado de Guanajuato indica la presencia de cielos mayormente nublados durante la jornada del sábado 13 de junio, con una considerable probabilidad de chubascos en la tarde.

Este escenario se genera a raíz de la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre los que se destacan una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, una vaguada a nivel medio y la presencia de canales de baja presión que favorecen la inestabilidad en la atmósfera. Como consecuencia, la mayor parte de los municipios guanajuatenses experimentarán lluvias puntuales, que pueden alcanzar intensidades moderadas, especialmente en las horas vespertinas, cuando el perfil térmico y la humedad son más propicios para la formación de precipitaciones locales.

Además, se esperan ráfagas de viento que oscilarán entre los 14 y los 34 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la sensación de frescor durante la mañana y el calor acumulado en la tarde





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