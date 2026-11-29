Acceso al Nevado de Toluca cerrado hasta nuevo aviso por el noveno frente frío. Autoridades piden no ingresar al volcán ni a zonas restringidas.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el acceso al Nevado de Toluca permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona. La medida fue anunciada en el marco del inicio de la temporada invernal, con el Nevado de Toluca como principal área natural afectada.

Mediante un aviso oficial, la dependencia pidió a la población evitar ingresar al volcán y respetar las zonas restringidas. Según la autoridad, las condiciones meteorológicas pueden poner en peligro la integridad de quienes se encuentren en el lugar.

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Cierre del Nevado de Toluca y vigilancia en la zona

La Policía de Alta Montaña mantiene presencia en el Nevado de Toluca y realiza labores de vigilancia para impedir el paso de personas a las áreas restringidas. Su presencia busca hacer efectivo el cierre mientras dure la situación climatológica.

La medida, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, busca proteger a los visitantes ante los riesgos que representa el mal tiempo en esta área natural. El cierre no tiene una fecha de reapertura establecida en el aviso, por lo que permanecerá vigente hasta que se emita un nuevo comunicado.

Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el Estado de México

Para el domingo 29 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las condiciones en el Estado de México estarán marcadas por los efectos de la primera tormenta invernal. Este día también coincide con el ingreso del noveno frente frío de la temporada.

El pronóstico del SMN contempla bajas temperaturas y heladas, además de la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del país. Las zonas elevadas del Estado de México se ubican entre las más expuestas a estos fenómenos.

También se esperan lluvias en distintas regiones. Estas condiciones pueden generar bancos de niebla, superficies resbaladizas y una reducción de la visibilidad en zonas elevadas, lo que aumenta el riesgo para cualquier persona que transite por montañas.

Recomendaciones para visitantes mientras el acceso permanezca cerrado

Se recomienda evitar actividades en el Nevado de Toluca mientras permanezca cerrado. La indicación aplica a excursionistas, visitantes y cualquier persona interesada en ingresar a la zona natural durante el periodo de restricción.

Las autoridades insisten en respetar las señalizaciones y las indicaciones de la Policía de Alta Montaña. Quienes deseen conocer el estado del acceso deberán esperar el siguiente aviso oficial de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.