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Cierre de ciclos y renovación emocional: influencia del tránsito lunar

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Cierre de ciclos y renovación emocional: influencia del tránsito lunar
LunaTránsito LunarCierre De Ciclos
📆6/7/2026 11:17 AM
📰VogueMexico
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El tránsito lunar con el Nodo Norte invita a cerrar ciclos desgastados, procesar emociones y discernir quiénes están alineados con tu camino. Conversaciones significativas, intuiciones y oportunidades para la introspección marcan este periodo.

Este tránsito lunar , con la Luna reuniéndose con el Nodo Norte en tu signo, marca un momento de cierre y renovación emocional. Durante estos días, es posible que sientas una intensa necesidad de soledad o de procesar sentimientos que habías dejado de lado.

La energía te invita a cerrar ciclos desgastados, especialmente en relaciones o proyectos que ya no te aportan crecimiento. No te sorprendas si cancelas planes, ignoras mensajes o simplemente buscas el silencio para escucharte a ti mismo. Esta fase lunar también puede traer sueños vívidos, nostalgia o recuerdos que te ayuden a entender mejor tu pasado y cómo te ha moldeado. Es un tiempo propicio para la introspección y para soltar lo que ya no resuena con tu camino.

En el ámbito social y profesional, podrían surgir invitaciones inesperadas o conversaciones sobre proyectos que te ilusionan. Encuentros casuales pero significativos pueden ocurrir, donde alguien te diga algo que resuene en tu mente durante horas. Estas interacciones te ayudarán a discernir quiénes están alineados con tu siguiente paso y quiénes ya no forman parte de tu viaje. Una charla sobre trabajo, reconocimiento o clientes podría llevarte a preguntarte: ¿estoy construyendo la vida que realmente deseo?

Tal vez descubras que una meta profesional ya no te emociona como antes, lo que te abrirá a nuevas posibilidades. Una persona, un libro, un podcast o una idea random pueden expandir tu mente de forma hermosa, favoreciendo viajes, estudios o decisiones importantes sobre tu próximo capítulo. En el plano emocional y de relaciones, una conversación significativa o un gesto importante te hará sentir que alguien llegó para enseñarte algo.

Si estás en una relación, podrían hablar de expectativas, compromiso o futuro. También pueden darse momentos de claridad respecto a alguien que te mueve el corazón, o una reconexión con un hobby o proyecto creativo que te hace sentir viva. En el ámbito familiar, pueden haber pláticas importantes sobre la estabilidad que deseas construir, llevándote a reorganizar espacios o entender por qué ciertos ambientes ya no te hacen bien.

Una conversación inesperada o una frase simple puede generar una comprensión enorme. Aprovecha para escribir, hablar con una amiga, revisar un oráculo o finalmente decir eso que llevas semanas guardando. No te conformes con menos de lo que mereces; el clima astrológico te brinda oportunidades para lograrlo.

Finalmente, con la Luna en tu signo, todo se siente más intenso: emociones, intuición, señales y ganas de llorar. Una conversación importante con alguien que te mueve mucho podría cambiar tu perspectiva. Recuerda que este tránsito es para sanar y avanzar. Permítete sentir, soltar y recibir lo que el universo tiene para ti.

La energía te apoya para cerrar ciclos y abrirte a nuevas experiencias que estén alineadas con tu verdadero ser. No temas a las emociones fuertes; son guías hacia tu crecimiento. Confía en el proceso y en las personas que aparecen en tu vida en este momento, pues tienen un propósito. Este es tu momento para reclamar tu poder y construir la vida que realmente deseas, sin conformarte con menos

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