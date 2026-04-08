Cierre de la Cañada de la Virgen: Sheinbaum remite al INAH y preocupa a Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el cierre de la zona arqueológica de la Cañada de la Virgen en Guanajuato, remitiendo el asunto al INAH. El cierre prolongado ha impactado el turismo y genera preocupación por la protección del patrimonio cultural. También se abordaron cuestiones sobre la preservación arqueológica en León.

Guanajuato , Gto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue interrogada durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de abril sobre el cierre de la zona arqueológica de la Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende. Esta relevante zona arqueológica de Guanajuato , la más visitada del estado, fue clausurada hace casi tres meses, debido a un proceso legal en curso liderado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ).

Durante la conferencia matutina de la presidenta, se le preguntó cuándo se prevé la reapertura y cuáles son las razones por las que no ha reabierto hasta ahora. También se solicitó información sobre qué medidas se están tomando para no afectar el turismo en la zona y proteger el patrimonio. La respuesta de la presidenta fue remitir el tema al INAH, sin ofrecer una postura propia sobre el asunto. La falta de información y la incertidumbre generada por el cierre han generado preocupación entre los ciudadanos y los sectores relacionados con el turismo, especialmente en un estado donde el patrimonio cultural y arqueológico es un atractivo importante para visitantes nacionales e internacionales. La Cañada de la Virgen, conocida por su valor astronómico y su conexión con las culturas prehispánicas, es un lugar emblemático que atrae a miles de turistas anualmente. El cierre prolongado no solo afecta la experiencia turística, sino que también genera un impacto económico negativo para las comunidades locales que dependen del turismo. La situación pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las diferentes instancias gubernamentales para la protección y promoción del patrimonio cultural, así como la necesidad de una comunicación transparente y oportuna para mantener informada a la población. Por otro lado, durante el cuestionamiento de una periodista de PopLab, también se hizo hincapié en el bajo presupuesto asignado a la preservación de la riqueza arqueológica en León. Se destacó, además, la escasa presencia del INAH a pesar de la celebración este año del 450 aniversario de la fundación de León. Por esta razón, se preguntó si podría establecerse una colaboración entre la federación y las autoridades locales para detener el abandono de las áreas arqueológicas y el saqueo, ya que actualmente existen pozos de saqueo activos en este municipio. A este respecto, la presidenta también derivó el asunto al INAH sin ofrecer una respuesta más detallada. La Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, por su parte, indicó que el cierre de la Cañada de la Virgen forma parte de las medidas de resguardo y gestión patrimonial establecidas durante el desarrollo del procedimiento legal, por lo que las visitas permanecen suspendidas hasta nuevo aviso. Según informó Correo a finales de enero, autoridades federales, acompañadas por elementos de la Guardia Nacional, tomaron posesión de un terreno de aproximadamente 700 hectáreas dentro del área de monumentos arqueológicos, en cumplimiento de un decreto de expropiación por causa de utilidad pública, con el objetivo de fortalecer la investigación, protección y conservación del sitio. El cierre de la Cañada de la Virgen ha tenido un impacto directo en el turismo. La afluencia a museos y zonas arqueológicas en Guanajuato disminuyó un 19.7 por ciento durante marzo de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, una disminución relacionada principalmente con el cierre de la Cañada de la Virgen, uno de los sitios arqueológicos más atractivos del estado. En números absolutos, los espacios culturales administrados por el INAH pasaron de 21 mil 127 visitantes en marzo de 2025 a 16 mil 958 un año después, es decir, 4 mil 169 personas menos. Del total registrado en 2026, el 21.90 por ciento corresponde a zonas arqueológicas, que sumaron 3 mil 713 visitas. Aunque esta proporción es ligeramente superior a la de 2025 (15.27%), el volumen de visitantes sigue siendo bajo, en un contexto marcado por el cierre de la Cañada de la Virgen, que actualmente concentra menos del 1 por ciento de la afluencia debido a su inactividad





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