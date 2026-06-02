Cierre de paso en Pastita genera controversia: vecinos denuncian privatización y autoridades defienden permisos

Habitantes de la colonia Pastita en Guanajuato capital se oponen al bloqueo de un camino usado durante años, mientras que el municipio asegura que se trata de una calle privada con autorización legal.

Vecinos de la colonia Pastita, en Guanajuato capital, han denunciado el cierre de un paso que durante años les permitió acceder a la zona panorámica.

La colocación de una reja metálica en la Privada de los Arquitectos, ocurrida a finales de febrero, desató una controversia que involucra a decenas de familias, servicios de emergencia y autoridades municipales. Según los residentes, el camino era utilizado no solo por peatones y automovilistas, sino también por ambulancias, patrullas y camiones de bomberos, por lo que su bloqueo representa un riesgo para la seguridad de la comunidad.

El malestar se agravó cuando los vecinos descubrieron que la reja había sido instalada con el respaldo de permisos oficiales. En el lugar, lonas colocadas por los propietarios del inmueble señalan que la medida cuenta con autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con fechas del 25 de febrero de 2025.

Sin embargo, los habitantes de Pastita consideran que el procedimiento fue irregular y que no se les consultó sobre el cierre de un paso que consideraban de dominio público.

"No es correcto que ahora cierren este camino. Aquí pasa de todo: servicios de emergencia, tráfico local, madres de familia y niños del kínder que está abajo. Parece un abuso colocar la reja y eliminar el paso", afirmó un vecino que pidió el anonimato.

Ante la presión ciudadana, la directora de Desarrollo Urbano, Monserrat del Rocío Villagómez López, explicó que el permiso se otorgó el 5 de marzo de 2025 bajo la figura de "Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública". Según la funcionaria, una revisión del estatus jurídico de la vialidad determinó que se trata de una calle privada, no de un paso de servidumbre.

"Se autoriza porque cumple con todos los requerimientos y todas las autorizaciones necesarias para otorgarlo. Dentro de nuestra documentación tenemos que este fraccionamiento está registrado como una calle privada", declaró.

Además, aclaró que el permiso obliga al propietario a permitir el acceso peatonal, ya que no se trata de un régimen de condominio. Sin embargo, los vecinos insisten en que el uso histórico del camino como vía pública debería prevalecer y han anunciado que recurrirán a instancias legales para revertir la medida. El conflicto pone de manifiesto la tensión entre el derecho a la propiedad privada y las necesidades colectivas de movilidad y seguridad.

Mientras los residentes de Pastita exigen la reapertura del paso, las autoridades defienden la legalidad del permiso y llaman al diálogo. La controversia ha generado un intenso debate en redes sociales y medios locales, con opiniones divididas entre quienes apoyan el cierre por razones de seguridad y quienes lo rechazan por considerar que afecta a toda una comunidad.

Por ahora, la reja permanece cerrada y la expectativa está puesta en las acciones legales que podrían emprender los vecinos en los próximos días





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