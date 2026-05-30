Cierre parcial de la Línea 2 del Metro genera caos y largas filas en CDMX

El cierre temporal de cuatro estaciones de la Línea 2 del Metro, como parte de obras de reinforces en la Calzada de Tlalpan, ha causado aglomeraciones y retrasos significativos para miles de usuarios. La falta de información oportuna y la saturación de las unidades de transporte alternativo han agravado la situación durante los primeros días de la suspensión.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, inició un cierre provisional de varias estaciones de la Línea 2 , específicamente Xola, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, entre el 29 de mayo y el 3 de junio.

Esta medida se implementa para concluir los trabajos pendientes del proyecto de transformación integral de la Calzada de Tlalpan, que incluyen mejoras en iluminación, rehabilitación de banquetas, creación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado y mantenimiento general del Metro. La suspensión del servicio en estas estaciones ha generado un escenario de caos vial y saturación en las paradas de las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), destinadas como apoyo para los traslados de los usuarios afectados.

Desde el primer día del cierre, se reportaron largas filas que daban vuelta a la esquina en las inmediaciones de las estaciones cerradas. Los usuarios manifestaron su inconformidad por la falta de comunicación previa y por la saturación de los autobuses de RTP, que llegan llenos y con intervalos irregulares.

María Hernández, una de las afectadas, comentó que les avisaron cuando ya se encontraban dentro de la estación y que, rumbo a Taxqueña, estima que su viaje tardará más del doble de lo habitual. Roberto Sánchez, quien se dirigía a su centro de trabajo, señaló que muchas personas no saben dónde formarse y que han esperado más de media hora para abordar una unidad.

Ana Martínez, otra usuaria, expresó que mucha gente salió de trabajar y se encontró con el cierre de repente. En respuesta a la situación, personal del Metro y de RTP se desplegó en las zona para orientar a los usuarios sobre las alternativas de traslado, aunque la demanda superó la capacidad de atención.

Las autoridades han exhortado a los usuarios a prever tiempos adicionales durante los próximos días y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier modificación en la operación. Este incidente pone en evidencia los desafíoslogísticos que representan las obras de infraestructura urbana en una metrópoli de la talla de la Ciudad de México, y la necesidad de mejorar la comunicación con la ciudadanía para mitigar el impacto en la movilidad





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