Cierre temporal de tres estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX por obras de la Calzada de Tlalpan en preparación para el Mundial 2026

La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX anuncia el cierre de tres estaciones de la Línea 2 del Metro entre el 29 de mayo y el 4 de junio, con apoyos de transporte alternativo y ajustes operativos para minimizar la afectación a los usuarios.

Atención a los viajeros habituales del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México: la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE) ha anunciado que, como parte de la transformación integral de la Calzada de Tlalpan en preparación para el Mundial de Futbol 2026, tres estaciones de la Línea 2 del Metro permanecerán cerradas durante un periodo de aproximadamente una semana.

El cierre comenzará a partir de las veinte horas del viernes 29 de mayo y se extenderá hasta que se reanude el servicio regular el jueves 4 de junio. La medida afecta a las estaciones X, Y y Z, que se ubican en el tramo que conecta el sur de la ciudad con el Centro Histórico, una zona de alta demanda por su cercanía a centros comerciales, museos y oficinas gubernamentales.

Los usuarios que dependan de este corredor deberán planificar sus desplazamientos con anticipación, pues el cierre provocará un aumento considerable en las filas de pasajeros en las estaciones adyacentes y un mayor flujo de vehículos en la superficie, lo que alarga los tiempos de viaje y genera congestión en la vía urbana. Para mitigar el impacto, la autoridad del Metro ha dispuesto un programa de apoyo a los usuarios que consistirá en la puesta a disposición de unidades de transporte complementario operadas por la empresa Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V.

Estas unidades circularán en recorridos alternativos diseñados para conectar los puntos de origen y destino más afectados, con la intención de ofrecer una alternativa viable mientras se realizan las obras de infraestructura. Además, se ha incrementado la frecuencia de los trenes en los circuitos que permanecen operativos, de manera que la circulación continúe en dos tramos independientes pero de forma regular, evitando la paralización total del servicio.

Los pasajeros deberán prestar atención a las pantallas informativas y a los anuncios de los operadores en estaciones cercanas, ya que se irán actualizando los horarios y los puntos de embarque alternativos a medida que avance la obra. La transformación de la Calzada de Tlalpan forma parte de un plan mayor para mejorar la movilidad urbana y garantizar la capacidad de la ciudad para recibir a miles de visitantes durante el próximo Mundial.

Entre los objetivos están la ampliación de carriles, la modernización de la señalización vial y la incorporación de sistemas de transporte más sostenibles. Aunque los trabajos generan incomodidades temporales, las autoridades destacan que la inversión en infraestructura será decisiva para reducir los tiempos de recorrido, disminuir la contaminación y ofrecer a los ciudadanos una red de transporte más resiliente.

Se recomienda a los usuarios que consulten la página oficial del Metro y las redes sociales de la SOBSE para obtener información actualizada, que revisen sus rutas con aplicaciones de movilidad y que, en la medida de lo posible, consideren horarios fuera de pico o medios de transporte alternativos como bicicletas, servicios de coche compartido o rutas de autobuses urbanos. La colaboración y la paciencia de la población son esenciales para que las obras se culminen en el tiempo previsto y la ciudad pueda disfrutar de un sistema de transporte público eficiente y preparado para los retos de los eventos internacionales





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