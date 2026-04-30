Cierre temporal del Puente Internacional Río Hondo para su reconstrucción

El Puente Internacional Río Hondo, que conecta México con Belice, permanecerá cerrado desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto para su reconstrucción. Las autoridades migratorias y aduaneras se han trasladado al Puente Chac-Temal para mantener los trámites fronterizos.

Cancún, QRoo. - A partir del viernes primero de mayo y hasta el 31 de agosto, el Puente Internacional Río Hondo , que conecta el poblado mexicano de Subteniente López con la zona Libre de Corozal en Belice, permanecerá cerrado en su totalidad.

Esta medida temporal se implementa para llevar a cabo la reconstrucción integral del puente, según los plazos establecidos en el proyecto. Las autoridades migratorias y aduaneras han reubicado su personal y equipos al Puente Internacional Chac-Temal, donde continuarán con los trámites habituales, incluyendo la expedición de Tarjetas de Visitante Regional, así como los procesos de vigilancia e inspección de vehículos.

Según un comunicado del gobierno beliceño, se han coordinado acciones con las autoridades mexicanas para garantizar que los procedimientos fronterizos se mantengan sin interrupciones. Todo el personal de migración, aduanas y la Guardia Nacional se ha desplazado al cruce alternativo para atender el movimiento transfronterizo de manera eficiente.

Previamente, la delegación en Quintana Roo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dirigida por Guido Mendiburu Solís, notificó oficialmente a las autoridades aduaneras, migratorias, al director ejecutivo de la zona libre de Corozal, Neri Ramirez, y al consulado de Belice sobre el cierre del puente. La reconstrucción del Puente Internacional Río Hondo incluye la renovación de guarniciones, parapetos, banquetas, losas y pasarelas peatonales, así como la estructura metálica, cabezales, pilotes, muros de acceso y la instalación de nuevos señalamientos viales.

Esta obra es fundamental para mejorar la seguridad y la conectividad entre ambos países, por lo que se espera que los trabajos se realicen de manera eficiente y sin contratiempos. Mientras tanto, se recomienda a los viajeros planificar sus rutas con anticipación y utilizar el Puente Internacional Chac-Temal como alternativa durante el período de cierre. Las autoridades han asegurado que se mantendrá una comunicación constante con la población para informar sobre cualquier novedad en el avance de los trabajos





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