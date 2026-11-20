Se detallan los cierres viales, la parada de la estación Zócalo/Tenochtitlán y la ruta oficial del Desfile Cívico-Militar del 20 de noviembre de 2026 en la CDMX.

El viernes 20 de noviembre de 2026, la Ciudad de México celebrará el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con un importante Desfile Cívico-Militar. Este evento histórico generará modificaciones significativas en la movilidad urbana, afectando directamente a las principales vialidades del centro de la capital. La Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena) ha confirmado los ajustes necesarios para garantizar la seguridad y el desarrollo adecuado de la ceremonia.

Participación Militar y Elementos Históricos

El evento contará con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezará la comitiva oficial. Se espera la participación de más de 2 mil 900 integrantes de las fuerzas armadas, incluyendo al Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional (GN). La Sedena ha revelado que se recrearán episodios clave de 1910, como el movimiento maderista y la formación del Ejército Constitucionalista.

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Además de la infantería, la logística incluirá 486 caballos, 14 aeronaves, 69 vehículos operativos y 16 vehículos antiguos. También participarán 6 motocicletas, 3 canes y 3 águilas. Los espectadores podrán observar caracterizaciones de figuras históricas como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa, junto con las tradicionales Adelitas, ofreciendo una representación fiel de la época.

Afectaciones al Metro CDMX y Horarios Extendidos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX anunció que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanecerá cerrada desde el inicio del servicio el viernes 20 de noviembre de 2026. Este cierre se debe a un evento que se desarrollará en el exterior de las instalaciones, lo que impide el acceso normal a los usuarios. La estación seguirá inoperativa hasta nuevo aviso.

Para mitigar el impacto, el STC ampliará el horario de servicio hasta la 1:30 de la madrugada en las Líneas 1, 2, 3 y 9. Esta extensión aplicará durante el fin de largo, incluyendo el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. La medida responde a diversos eventos artísticos y deportivos que se realizarán en la ciudad durante esos días, facilitando la movilidad nocturna de los ciudadanos.

Ruta Oficial y Alternativas de Transporte

El Desfile Cívico-Militar iniciará a las 10:00 horas en la plancha del Zócalo de la CDMX, frente al Palacio Nacional. La ruta oficial abarcará la Plaza de la Constitución, continuará por la calle 5 de Mayo y cruzará el Eje Central Lázaro Cárdenas. Posteriormente, la caravana seguirá por la Avenida Juárez y tomará un tramo de Paseo de la Reforma a la altura de El Caballito.

La caravana finalizará su recorrido ingresando por la Avenida de la República hasta llegar a la Explanada del Monumento a la Revolución. Para evitar las afectaciones viales, se recomienda utilizar alternativas como el Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y la Avenida Chapultepec. El Metro recomienda considerar estaciones cercanas como Bellas Artes, que conecta con las Líneas 2 y 8, para trasladarse al Centro Histórico.

Recomendaciones para la Movilidad Ciudadana

Las autoridades advierten que los cierres viales comenzarán desde las primeras horas de la mañana, incluso antes del inicio oficial del desfile. Es fundamental planificar con antelación los viajes hacia el Centro Histórico, ya sea para realizar compras navideñas, turismo o traslados laborales. El Metro CDMX ha instado a la población a tomar previsiones y ajustar sus rutas habituales.

La concentración de vehículos y peatones en el centro de la capital exigirá una alta coordinación entre los organismos de seguridad y transporte. Los ciudadanos deben estar atentos a los comunicados oficiales sobre el estado de las vialidades. La correcta comprensión de la ruta y las alternativas de transporte público es esencial para minimizar las molestias durante esta conmemoración nacional.