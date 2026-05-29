Cierres en la Línea 2 del Metro CDMX por trabajos de mantenimiento

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX detallaron que los cierres son debido a los trabajos para la iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado y mantenimiento general de la Línea 2.

La Línea 2 del Metro CDMX cerrará más estaciones para trabajos de mantenimiento . El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX detallaron que los cierres son debido a los trabajos para la iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado y mantenimiento general de la Línea 2.

Desde las 20:00 horas del viernes 29 de mayo de 2026 se cerrarán las estaciones que se mencionan a continuación. A partir de esta noche y hasta el 3 de junio, se establecerán dos circuitos de trenes para servicio a usuarios.

Los circuitos de operación de trenes Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos quedarán establecidos para efectuarse durante toda la jornada de la noche del viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio. El jueves 4 de junio, desde las 5:00 horas, se restablecerán las corridas de trenes en la Línea 2.

Las estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de Línea 8, no habrá ascenso ni descenso de pasajeros hasta nuevo aviso





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