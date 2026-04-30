Cierres intermitentes en autopista Cardel–Poza Rica por trabajos de construcción y robo en vivienda en Xalapa

La SICT-Veracruz anunció cierres temporales en la autopista Cardel–Poza Rica debido a trabajos de desmonte y despalme, mientras en Xalapa se reporta un robo en una casa en construcción.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Veracruz anunció que este jueves se llevarán a cabo cierres intermitentes en la autopista Cardel–Poza Rica, específicamente en el tramo Laguna Verde–La Mancha, debido a trabajos de construcción del Tramo 4.

Las labores de desmonte y despalme con maquinaria pesada comenzarán a las 8:45 horas y concluirán a las 17:45 horas, lo que implicará restricciones al tránsito vehicular durante este periodo. La medida se toma como precaución ante el riesgo de desprendimiento de rocas hacia la carretera federal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los automovilistas.

Durante los cierres, se implementarán aperturas programadas para facilitar el paso de vehículos, aunque se recomienda a los usuarios planificar sus rutas con tiempo adicional y prestar atención a la señalización vial y las indicaciones del personal en el lugar. Además, las autoridades han exhortado a los transportistas y habitantes de la zona a extremar precauciones y considerar posibles retrasos en sus desplazamientos.

Los trabajos forman parte de la ampliación y mejora de la infraestructura vial en la región, un proyecto que busca optimizar la conectividad y la seguridad en esta importante vía de comunicación. Mientras tanto, se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas o ajustar sus horarios de viaje para evitar inconvenientes durante las horas de restricción. En otro incidente relacionado con la seguridad, se reportó un robo en una vivienda en construcción en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa.

Los delincuentes, que llegaron en un taxi, se llevaron material de la casa que aún se encontraba en obra gris. Las autoridades locales están investigando el caso y han llamado a los vecinos a estar alerta y reportar cualquier actividad sospechosa en la zona. Este tipo de incidentes subraya la importancia de reforzar las medidas de seguridad en áreas residenciales, especialmente en propiedades en construcción que pueden ser más vulnerables a robos





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