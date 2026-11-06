Cierres nocturnos en carretera Querétaro-Irapuato por obras de tren

Se implementan cierres parciales nocturnos en la carretera federal 45D entre el 5 y el 22 de noviembre para colocar trabes del viaducto Apaseo del tren de pasajeros.

Las autoridades responsables de la construcción del Tren de Pasajeros Mexico-Tula han confirmado la ejecución de cierres parciales nocturnos en la carretera federal 45D, conocida localmente como la carretera Querétaro-Irapuato, durante un periodo específico que se extiende desde el 5 hasta el 22 de noviembre. Esta medida operativa es una consecuencia directa de las obras de infraestructura requeridas para la instalación de las trabes del viaducto Apaseo, un componente estructural esencial para el proyecto ferroviario nacional.

Detalles de la instalación del viaducto

La colocación de las vigas del viaducto Apaseo obligará a realizar modificaciones temporales en la circulación vehicular en el punto ubicado frente al basurero de Apaseo el Grande, situado entre esta ciudad y la zona urbana de Celaya. Según el plan establecido, la instalación se desarrollará en tres etapas distintas que requerirán varios días de trabajo continuo, lo cual podría complicar significativamente el tránsito vehicular en la zona. Los cierres totales de los carriles se ejecutarán exclusivamente durante la noche, desde las 22:00 hasta las 5:00 horas, para minimizar el impacto en el tráfico diurno.

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Planificación de las tres etapas

La tercera etapa del proyecto, programada para realizarse del 20 al 22 de noviembre, habilitará desvíos estratégicos que permitirán a los vehículos circular en doble sentido por el cuerpo sur de la carretera mientras se mantiene cerrado el cuerpo norte. De manera alternativa, en otras fases del cronograma, se habilitará el cuerpo norte para el doble sentido mientras el sur permanece inhabilitado. Este esquema de alternancia busca asegurar que la vialidad federal 45D conserve una capacidad de tránsito limitada, aunque no completamente normal, durante toda la semana de intervención.

Avisos a conductores y seguridad vial

Las autoridades de transporte esperan que las afectaciones a los usuarios sean mínimas si se respetan los horarios establecidos y los desvíos señalizados. Aun así, se ha pedido explícitamente a todos los conductores que tomen sus precauciones al transitar por la zona, especialmente durante las ventanas nocturnas de trabajo. La presencia de maquinaria pesada y la reconfiguración temporal de los carriles representan riesgos potenciales que requieren una conducción defensiva y una atención especial a la señalización de tránsito.

Contexto político en Apaseo el Grande

La implementación de estas obras de infraestructura se enmarca en un momento de alta tensión social y política en Apaseo el Grande, donde la comunidad se prepara para el impacto directo de la nueva línea ferroviaria. El municipio se acerca a una crisis política, evidenciada por el hecho de que los regidores de oposición abandonaron una sesión clave del cabildo, lo que refleja el descontento y la polarización en torno a los proyectos de desarrollo en la región. Este contexto socio-político añade complejidad a la coordinación necesaria para ejecutar las tareas de construcción sin generar incidentes mayores.

Impacto en el desarrollo regional

La instalación de las trabes del viaducto representa un hito crítico en la construcción del tren de pasajeros que conectará la región central de México, mejorando la movilidad entre Querétaro, Guanajuato y la capital del país. La ubicación estratégica del viaducto frente a Apaseo el Grande, cerca del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, subraya la importancia logística de esta obra para el comercio y el transporte regional. Los cierres nocturnos son un sacrificio temporal necesario para avanzar en la infraestructura que transformará la conectividad del estado de Querétaro en los próximos años.