Autoridades reportan cierres parciales en autopistas de Capufe y la Guardia Nacional este 19 de noviembre de 2026. Conoce las rutas afectadas y las medidas de seguridad vigentes.

Este jueves 19 de noviembre de 2026, los conductores que transitan por las principales vías del centro y sur de México enfrentan interrupciones limitadas en el flujo vehicular debido a incidentes viales. Las autoridades competentes han confirmado la presencia de cierres parciales en múltiples autopistas, lo que obliga a los usuarios a replanificar sus trayectos con anticipación para evitar retrasos significativos en sus destinos.

Alertas de Capufe y Guardia Nacional

La Corporación de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) mantienen una vigilancia constante sobre el estado de las vialidades más transitadas del país durante esta jornada. Estas instituciones emiten avisos preventivos dirigidos específicamente a la población que circula por las zonas afectadas, asegurando que la información sea precisa y oportuna para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la carretera.

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Accidentes en Autopista Mendoza-Córdoba

La primera afectación reportada ocurrió a las 4:19 horas en la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, específicamente en el kilómetro 294. Este cierre parcial de circulación afecta únicamente la dirección hacia Ciudad Mendoza y fue provocado por un accidente que obligó a las autoridades a restringir el paso en uno de los carriles para permitir la atención de la emergencia.

Interrupciones en Vías de La Tinaja y Guadalajara

Pocos minutos después, a las 4:21 horas, se notificó un cierre parcial en la Autopista La Tinaja-Isla en el kilómetro 100. En este caso, la interrupción del flujo vehicular afecta la dirección hacia Isla y se debe a un accidente vial que requiere intervención inmediata. Más tarde, a las 5:34 horas, la Autopista Guadalajara-Colima también presentó cierres parciales en el kilómetro 108.

Repercusiones en la Zona de Colima y Jalisco

La afectación en Guadalajara-Colima se dirige hacia Colima y fue causada por la atención de un choque en el carril de alta velocidad, lo que implica una reducción notable de la capacidad vial en esa sección. Simultáneamente, a las 5:36 horas, se reportó un cierre en la carretera El Desperdicio-Zapotlanejo cerca del kilómetro 121+800, con dirección a Lagos de Moreno, Jalisco, por un accidente vial.

Situación Actual y Próximos Pasos

A las 5:38 horas, se confirmó otro cierre parcial en la carretera Acatlán de Juárez-Colima, cerca del kilómetro 103+1000, afectando la dirección hacia Colima. Hasta el momento de la publicación de estos datos, no se han registrado bloqueos totales en ninguna de las rutas mencionadas, aunque los conductores deben esperar tiempos de espera prolongados debido a las labores de atención y limpieza en los puntos críticos.