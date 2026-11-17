Productores de maíz blanco bloquean carreteras en Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Querétaro. La Segob mantiene diálogo y asegura apoyo directo a agricultores.

En la madrugada del martes 17 de noviembre de 2025, cuatro entidades federativas del Bajío mexicano registraron presencia de manifestantes y cierres viales. La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó la activación de bloqueos en Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Querétaro, convocados por productores de maíz blanco para exigir atención a sus demandas agrícolas.

Segob responde a bloqueos en carreteras del Bajío

La titular de la Secretaría de Gobernación, Marta Chávez, declaró que las autoridades federales mantienen un seguimiento estricto de las protestas. Aunque al corte de las 10:00 de la mañana solo dos vialidades presentaban cierres totales, la funcionaria señaló que el número de afectaciones podría depender de los resultados de la reunión programada con los líderes agrarios.

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La autoridad federal subrayó que se están llevando a cabo mesas de trabajo para atender las necesidades del sector. La Segob afirmó que, aunque la situación ha tenido continuidad durante este año, la prioridad gubernamental es establecer una atención directa a los productores de las zonas afectadas por la falta de apoyo y los bajos precios del grano.

Negociación entre el gobierno federal y estados

Los gobernadores de las entidades involucradas han funcionado como puentes institucionales para facilitar los diálogos. La funcionaria federal detalló que trabajan de la mano con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro para gestionar reuniones urgentes.

La coordinación implica a la Secretaría de Agricultura y al Subsecretario de Gobernación, César Yáñez, junto con el jefe de la unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez. Este equipo multilateral busca garantizar un respeto mutuo entre las protestas y el derecho de la ciudadanía a transitar por las vías principales.

Críticas a intermediarios en recursos agrícolas

Marta Chávez cuestionó la legitimidad de las demandas de algunas organizaciones sindicales que integran las movilizaciones. La funcionaria señaló que existe un organismo pidiendo la entrega directa de apoyo al ente, lo cual contradice la política federal que canaliza los recursos directamente a los productores sin intermediarios.

Para el ejercicio fiscal actual, el gobierno federal ha integrado un recurso de 26 mil millones de pesos destinado exclusivamente al campo. La autoridad reiteró que este dinero no pasa por las organizaciones, sino que va a manos de los agricultores que trabajan la tierra, lo que elimina la necesidad de presionar a través de bloqueos carreteros.

Impacto vial y rutas afectadas en tiempo real

Las autoridades de tránsito reportaron que, al corte de las 10:00 de la mañana, dos carreteras se encontraban completamente bloqueadas en Guanajuato. En la zona de León, la caseta de peaje de la autopista León-Aguascalientes, en el acceso por bulevar Hermanos Aldama a la altura de la Central de Abastos, presentaba el cierre total.

Además, la carretera federal 57 en el municipio de San Luis de la Paz, a la altura de la comunidad de San Rafael de la Curva, registró presencia de manifestantes sin bloqueos totales. Por otra parte, la carretera federal libre 45 que conecta Irapuato con Querétaro, cerca de Rancho Grande, también tuvo presencia de protestantes.