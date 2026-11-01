Cierres viales y recorrido del Desfile de Calaveras 2026 en Puebla

El Desfile de Calaveras 2026 transformará el Centro Histórico de Puebla. Conoce los cierres viales, el horario y el recorrido oficial del evento cultural.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla ha anunciado oficialmente las medidas de seguridad y logística que regirán durante el Desfile de Calaveras 2026, un evento cultural de gran relevancia que transformará el Centro Histórico de la capital poblana este domingo. La iniciativa busca garantizar la seguridad de miles de asistentes, incluyendo familias, artistas, músicos y bailarines que participarán en la celebración.

Operativo vial del Desfile de Calaveras 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) implementará un riguroso operativo vial diseñado para proteger la integridad de los transeúntes y facilitar el tránsito de los desfiladeros por las calles más emblemáticas del primer cuadro de la ciudad. Las autoridades advierten que los cierres a la circulación se realizarán a partir de las 17:00 horas de este domingo, lo que representa una hora de anticipación con respecto al inicio oficial del evento.

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Es fundamental que los conductores y asistentes tomen las debidas precauciones y planifiquen sus rutas con antelación para evitar contratiempos logísticos. La ciudad experimentará una transformación temporal donde la movilidad convencional se verá afectada significativamente en favor de la seguridad pública y el disfrute de la celebración cultural que reúne a diversos sectores sociales en un mismo espacio urbano.

Recorrido y horarios oficiales del evento

El recorrido del Desfile de Calaveras 2026 comenzará puntualmente a las 18:00 horas en la intersección de la calle 25 Sur y la Avenida Juárez. Este punto de partida ha sido seleccionado estratégicamente para permitir una organización ordenada de las carrozas y grupos de participantes, asegurando que la marcha avance con fluidez hacia su destino final sin interrupciones innecesarias.

La marcha concluirá en la intersección de la calle 2 Sur y la calle 3 Oriente, ubicándose muy cerca del icónico zócalo de la Ciudad de Puebla. Este punto de llegada ha sido diseñado para permitir el desalojo seguro de los espectadores y facilitar el cierre definitivo de las vialidades una vez que todos los participantes hayan completado su trayecto establecido. La culminación del desfile en esta zona permitirá que la celebración se extienda en el área central de la ciudad.

Recomendaciones de seguridad para el Desfile de Calaveras 2026

Las autoridades enfatizan que el respeto a los cierres viales es obligatorio para garantizar el éxito del operativo de seguridad establecido por el Gobierno de la Ciudad de Puebla. Se exhorta a los ciudadanos a no intentar cruzar las calles cerradas antes de la hora acordada o a obstaculizar el paso de las autoridades y los participantes.

La planificación urbana y la coordinación entre las diferentes dependencias gubernamentales son esenciales para minimizar el impacto negativo en el tráfico de la zona metropolitana. Los ciudadanos están invitados a disfrutar de la tradición, manteniendo siempre la calma y siguiendo las indicaciones del personal de seguridad presente en el lugar para prevenir cualquier incidente durante la celebración.