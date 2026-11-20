Guía de carreteras y vialidades este 20 de noviembre de 2026. Conoce los cierres parciales en Guanajuato, Tabasco y CDMX durante el desfile de la Revolución.

Los conductores que planifiquen sus viajes el viernes 20 de noviembre de 2026, día conmemorativo del aniversario 116 de la Revolución Mexicana, deben prestar especial atención a las variantes y restricciones en las principales vialidades del país. La jornada presenta un escenario mixto caracterizado por la organización de eventos cívicos en la capital y la gestión de incidentes menores en diversas autopistas federales, lo cual requiere una planificación logística precisa para evitar contratiempos innecesarios en el trayecto.

Restricciones en la Ciudad de México por Desfile

El evento central para la Ciudad de México será el desfile cívico-militar, programado para iniciarse en punto de las 10:00 de la mañana. La ruta oficial comenzará en el Zócalo capitalino, ubicado en la Plaza de la Constitución, y avanzará por la avenida 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas. Posteriormente, la caravana seguirá por la avenida Juárez hasta cruzar hacia el Paseo de la Reforma, específicamente a la altura del monumento del Caballito.

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La trayectoria del desfile finalizará en el Monumento a la Revolución tras continuar por la avenida de la República. Para mitigar la congestión vehicular causada por este evento masivo, se han establecido varias alternativas viales estratégicas. Los conductores pueden utilizar el Circuito Interior, así como los ejes periféricos como el Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Eje 2 Oriente y Eje 3 Oriente. Además, las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier funcionan como rutas de circunvalación efectivas para sortear las zonas de paso.

Afectaciones en Carreteras Federales y Estado de Guanajuato

Las autoridades de tránsito y los organismos federales han reportado distintas afectaciones en las carreteras del país para este viernes 20 de noviembre de 2026. Si bien se ha confirmado que no existen bloqueos de tráfico en las vías principales, se han documentado cierres parciales de circulación debidos a accidentes y cargas vehiculares. Caminos y Puentes Federales (Capufe), en conjunto con la Guardia Nacional, monitorean diariamente la situación de las vialidades para emitir avisos preventivos a la población.

En la madrugada del día, a las 1:18 horas, se reportó un cierre parcial en la Autopista Estación Don-Navojoa, específicamente en el kilómetro 112 con dirección hacia Navojoa, debido a un accidente vehicular. Más tarde, a las 2:00 horas, se registró un incidente similar en la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Este cierre parcial se ubica cerca del kilómetro 122 más 200 metros, a la altura del municipio de Valle de Santiago en el estado de Guanajuato.

Las autoridades también informaron sobre una interrupción parcial en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos. Este cierre ocurrió a las 2:22 horas y se localiza cerca del kilómetro 76 más 600 metros, en la zona que corresponde al municipio de Huimanguillo, en Tabasco. Estos eventos aislados han sido gestionados para asegurar que la circulación se restablezca lo antes posible, aunque los conductores deben reducir la velocidad en las zonas señalizadas.

Carga Vehicular en Ejes Centrales y Sureste

El tráfico pesado y la acumulación de vehículos han sido las principales afectaciones reportadas más tarde en la mañana del viernes 20 de noviembre de 2026. A las 5:44 horas, se detectó carga vehicular en la autopista México-Querétaro. La congestión se encuentra en el kilómetro 42, con dirección hacia Querétaro, y se ubica a la altura de la salida que conduce al poblado de Teoloyucan, en el estado de México.

Simultáneamente, a las 5:52 horas, se reportó carga vehicular en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla. La situación se concentra en la Plaza de Cobro de Ocozocoautla y afecta a ambos sentidos de la circulación. Estas condiciones de tráfico sugieren que los conductores que transiten por estas rutas deben considerar salidas alternativas o ajustar sus horarios de llegada para evitar demoras significativas durante el recorrido.