Una falla mecánica provocó la salida de la carretera a un automóvil con cinco docentes en Teocelo, Veracruz. Las víctimas fueron atendidas en el hospital municipal tras el percance.

La mañana de este miércoles se registró un incidente vial en el estado de Veracruz que dejó a cinco profesionales de la educación hospitalizadas. El suceso ocurrió específicamente en la vía conocida como Recta de Dayago, dentro de los límites del municipio de Teocelo, cuando el automóvil que transportaba a las docentes sufrió un percance significativo.

Mecanismo del accidente en Teocelo

De acuerdo con el reporte oficial emitido por Protección Civil del municipio de Teocelo, la causa directa del siniestro fue una falla mecánica crítica en el vehículo. Durante la circulación normal, una de las llantas del automóvil se desprendió por completo, lo que provocó una pérdida inmediata de estabilidad en la unidad.

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La falta de control hizo que el automóvil se saliera de la trayectoria segura y chocara de contra arbustos ubicados en la acera. El impacto contra la vegetación y la estructura del coche fueron los factores que causaron las lesiones a las cinco ocupantes que viajaban a bordo.

Respuesta de emergencia y atención médica

Tras recibir el reporte del incidente, elementos de Protección Civil de Teocelo acudieron de inmediato al sitio para prestar la atención prehospitalaria necesaria. Las cinco mujeres presentaban diversas lesiones que requirieron intervención inmediata por parte de los cuerpos de rescate.

Posteriormente, todas las docentes fueron trasladadas con urgencia al hospital del municipio. Este centro de salud tiene la función principal de recibir a las víctimas para proporcionar atención médica especializada y determinar con precisión el alcance de sus heridas y su estado actual.

Situación actual de las víctimas

Hasta el momento, las autoridades competentes no han precisado la gravedad exacta de las lesiones sufridas por las cinco profesoras. Tampoco se ha proporcionado información adicional sobre otras circunstancias que podrían haber rodeado el percance, manteniendo los detalles médicos en confidencialidad.

El incidente en la Recta de Dayago resalta la importancia de los protocolos de seguridad vial y la respuesta rápida de los servicios de emergencia en municipios como Teocelo, Veracruz, donde la protección civil actúa como la primera línea de defensa ante este tipo de tragedias.