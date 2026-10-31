Cinemex celebra 30 años de "Scream" con palomera de colección basada en Ghostface

La cadena de cines cinematográfica revive la icónica película de terror y presenta un combo con una palomera exclusiva de Ghostface de 3D, todo por 690 pesos mexicanos. El 30.º aniversario trae funciones en sucursales seleccionadas y ediciones limitadas que los fans deberán asegurar a tiempo.

Cinemex celebra el 30.º aniversario de la emblemática película de terror " Scream", estrenada originalmente en 1991 y que marcó el inicio de una de las franquicias más influyentes del género.

Cinemex reintroduce Scream con edición limitada

En esta ocasión, la cadena de cines no solo incita a los cinéfilos a regresar a la pantalla grande para revivir el clásico, sino que también ofrece un paquete de merchandising exclusivo que promete ser un reto para cualquier coleccionista fanático del horror. Desde el último jueves 29 de octubre, Cinemex ha reintroducido en su programación a "Scream" en una edición limitadísima con funciones especiales.

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La película, que en su momento logró renovar la narrativa del slasher y creó un legado que todavía se extiende con siete entregas, vuelve a aflorar con su 30.º aniversario, culminando en la última entrega que se lanzó el pasado año 2026. Los proyecciones están disponibles en las sucursales que forman parte del programa "Cine 30", entre las cuales se encuentran los centros urbanos más grandes de México, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tijuana.

Detalles exclusivos de la palomera colección

La oferta más atractiva consiste en una palomera de colección con el icónico personaje de Ghostface. La palomera, impresa en 3D con detalles fieles al estilo de la franquicia, incluye el logo de Scream en la parte frontal y un espejo de la máscara que aparece en las películas.

Además, la caja guarda una serie de objetos promocionales: una bolsita con alfileres con la cara de la máscara, una etiqueta que recuerda la frase del personaje de Jimmi Simpson "Never see the short end of the stick", y un pequeño tarjeta de certificado de autenticidad firmado por el propio director Wes Craven. Para obtenerla, los asistentes deben adquirir el combo especial que incluye una palomera 3D, dos refrescos grandes de la marca Coca‑Cola y una bolsa de palomitas de maíz clásica, todo a un precio de 690 pesos mexicanos.

Restricciones de compra y programa fidelidad

La venta del paquete inició el miércoles 28 de octubre en las cuentas oficiales de Cinemex, pero solo está disponible para personas que cuenten con sus niveles Gold o Platino, como parte del programa de fidelidad. Dicha oferta también facilita la compra de boletos a través de la aplicación oficial, la cual muestra la disponibilidad de cada sala y permite hacer reservas directamente con pago en línea.

El lanzamiento desencadena recuerdos de la primera vez que la franquicia hizo escudriñar los rincones de Halloween con un humor negro y escenas emblemáticas. Los foros online y las redes sociales han inundado GIFs con escenas dramáticas y los porches de los cines se han visto llenos de fanáticos que llevan camisetas con el logotipo icónico del filme y las palabras rastrilladas por la película. Mientras tanto, Cinemex también se prepara para otras celebraciones que se acercan.

La cadena anuncia un reestreno de "Rocky" por su 50.º aniversario, y la cadena de cine Cinépolis está listando nuevas carteleras que incluyen títulos como "Street Fighter" y la nitro de "El cadáver de la novia". Cada evento busca captar el interés de cuartetos de público distintos y a su vez potenciar la venta de merchandising.

Limitación de unidades y número de serie

Para los aficionados del terror, la oportunidad de llevarse el recuerdo tangible de la película y el acompañamiento de la experiencia cinematográfica original no se debe pasar por alto. Cada edición de la palomera se limita a 500 unidades por sucursal, haciendo imprescindible la compra anticipada. Los comprendidos en la firma de los boletos o en los correos electrónicos marketing exhibirán un número de serie que los distinguirá de los demás coleccionistas.

En suma, la celebración del 30.º aniversario de "Scream" ofrece una mezcla perfecta entre nostalgia y coleccionismo. Los visitantes pueden no solo ver la cinta una vez más, sino también llevarse a casa un recuerdo que simbolice la evolución del horror cinematográfico y que sin duda, se convertirá en un tesoro dentro de cualquier colección dedicada al género.

Además, la amplia gama de fechas y precios permite que la audiencia de todos los niveles económicos participe y disfrute de esta propuesta única de Cinemex. Para ver los horarios y sucursales participantes consulten la sección de cartelera en la página web oficial de Cinemex o utilicen la aplicación móvil para tener un acceso más inmediato a las opciones de compra y a la disponibilidad de la edición especial de la palomera.

No dejes pasar la oportunidad de vivir un clásico que se ha mantenido vigente durante tres décadas más de un mero recuerdo en la cultura popular.