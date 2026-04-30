Cinemex Celebra el Día del Niño con un Combo Especial para los Más Pequeños

Cinemex lanza el combo Loop Peques, una opción económica y deliciosa para celebrar el Día del Niño en las salas de cine, incluyendo palomitas, refresco y chocolate por 130 pesos. Disponible hasta el 4 de mayo.

Comparto cumpleaños con Chantal Akerman y Forrest Gump. Crecí aterrorizada por David Lynch y soy la fan número uno de Antoine Doinel. Hoy, 30 de abril, se celebra el Día del Niño y Cinemex ha decidido extender la celebración con una propuesta irresistible para los más pequeños.

Más allá de los festivales escolares y las reuniones familiares, Cinemex ofrece una opción para disfrutar de este día especial directamente en las salas de cine, combinando la magia del cine con un delicioso combo diseñado especialmente para los niños. La cadena de cines mexicana ha lanzado el combo Cinemex Loop Peques, una alternativa económica y atractiva para consentir a los niños durante su visita al cine.

Este combo, disponible desde el miércoles 29 de abril y hasta el lunes 4 de mayo, incluye palomitas clásicas medianas, un refresco mediano y un delicioso chocolate de Conejito Turín, todo por un precio de 130 pesos mexicanos. La propuesta es ideal para aquellos que buscan una opción más asequible y adaptada a las porciones que un niño puede disfrutar, superando apenas los 100 pesos si se considera la opción base.

Cinemex entiende que el Día del Niño es una fecha para crear recuerdos inolvidables, y este combo busca contribuir a esa experiencia, permitiendo a los padres y familiares disfrutar de una película en compañía de sus hijos sin preocuparse por los gastos excesivos en comida. Además, la cadena ofrece la posibilidad de personalizar el combo, permitiendo cambiar el sabor de las palomitas por 15 pesos adicionales o sustituir el refresco por Fuze Tea por 5 pesos más, brindando flexibilidad y adaptándose a los gustos individuales de cada niño.

Este combo no solo representa una opción de entretenimiento, sino también una forma de fomentar la cultura cinematográfica entre los más jóvenes. Cinemex Loop Peques se presenta como una alternativa a los combos clásicos de dulcería, ofreciendo una experiencia más enfocada en las necesidades y preferencias de los niños.

La disponibilidad del combo hasta el lunes 4 de mayo permite a las familias aprovechar al máximo la celebración del Día del Niño, ya sea asistiendo al cine durante el fin de semana o disfrutando de una película en familia al inicio de la semana. Para aquellos que buscan una opción para consentir a sus hijos, sobrinos o hermanos pequeños, Cinemex Loop Peques es la elección perfecta.

Además de esta promoción, Cinemex y Cinépolis ofrecen una variedad de estrenos familiares en cartelera, lo que convierte a las salas de cine en un destino ideal para celebrar el Día del Niño. Algunas de las mejores películas para ver en estos cines incluyen títulos recientes que prometen diversión y entretenimiento para toda la familia.

En definitiva, Cinemex se posiciona como un aliado de las familias en la celebración del Día del Niño, ofreciendo una combinación de entretenimiento, comodidad y precios accesibles





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