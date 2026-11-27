La cadena Cinemex ofrece boletos a 39 pesos en cuatro películas seleccionadas durante el Black Friday el 27 de noviembre. Conoce los títulos disponibles.

La cadena de cines Cinemex ha anunciado oficialmente una promoción especial de boletos a solo 39 pesos, la cual estará vigente durante todo el día de este viernes 27 de noviembre. Este descuento es parte de las celebraciones del Black Friday, un evento comercial global donde las principales tiendas, marcas y plataformas de entretenimiento suelen aplicar descuentos significativos para atraer a los consumidores.

La campaña busca democratizar el acceso al entretenimiento cinematográfico, permitiendo que las familias y los grupos de amigos disfruten de una salida al cine sin incurrir en gastos elevados. La cadena de cines ha confirmado que esta oferta está dirigida a todos los espectadores que deseen asistir a las salas para ver títulos seleccionados a un precio accesible y competitivo en el mercado actual.

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Detalles del descuento y películas participantes

El precio reducido de 39 pesos aplica exclusivamente para la visualización de cuatro filmes específicos, los cuales son Wildwood, La Venganza del Charro Negro, Yo soy Rocky y Mi Amigo El Sol. Estos títulos constituyen la lista completa de producciones elegibles bajo las condiciones de la promoción anunciada por Cinemex a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Es importante destacar que la validez de este descuento está sujeta a restricciones técnicas y de formato. La promoción es aplicable únicamente en salas tradicionales y premium, y la visualización debe realizarse obligatoriamente en el formato 2D. Los formatos tridimensionales (3D) y las variantes IMAX o ScreenX, si estuvieran disponibles en alguna sede específica, no están incluidos en esta tarifa promocional.

Contexto comercial y estrategia del Black Friday

La iniciativa de Cinemex se inscribe en el contexto más amplio de la temporada de compras del Black Friday, una fecha clave para el retail y el entretenimiento. Al ofrecer entradas a un precio tan bajo, la cadena intenta aumentar la afluencia de público durante un viernes laborable, incentivando el consumo en otros servicios dentro de las salas, como la venta de alimentos y bebidas.

Esta estrategia comercial responde a la necesidad de la industria de la cinematografía de mantener activos los ingresos después del auge típico de las temporadas estivales o navideñas. Al reducir la barrera de entrada económica para la compra del boleto, Cinemex espera consolidar su posición como un destino de ocio accesible para un segmento más amplio de la población.

Condiciones de acceso y limitaciones de la oferta

Los espectadores interesados en aprovechar este descuento deben dirigirse a las taquillas de las salas participantes o utilizar los canales digitales de compra de boletos de Cinemex el mismo viernes 27 de noviembre. La oferta es válida para un solo uso por persona y debe utilizarse durante la jornada completa de ese día específico, sin posibilidad de extensión a otros días de la semana.

Las películas Wildwood, La Venganza del Charro Negro, Yo soy Rocky y Mi Amigo El Sol son las únicas opciones disponibles para esta tarifa. Los espectadores deben verificar la disponibilidad de funciones en formato 2D para las sedes que visitarán, asegurándose de que la sesión seleccionada cumple con los requisitos técnicos establecidos por la cadena para la aplicación del descuento de 39 pesos.