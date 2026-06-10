Cinemex lanza palomera 3D de Hamm para Toy Story 5 y confirma participación de Belinda

Cinemex ha anunciado un combo especial con una palomera coleccionable en 3D con forma de Hamm para el estreno de Toy Story 5. La promoción estará disponible para miembros Loop de nivel Gold o Platino a partir del 10 de junio y para el público general el 11 de junio, con un precio de 640 pesos que incluye palomitas grandes y dos refrescos. Solo se podrá adquirir una unidad por cuenta Loop y no se venderá por separado. La película, que trae de regreso a Woody y la pandilla original, abordará el desafío de las tablets en la vida de Bonnie. Además, se confirmó la participación de Belinda tras una foto con Tom Hanks y Tim Allen.

Con la próxima llegada de Toy Story 5 a los cines, Cinemex ha revelado el coleccionable exclusivo que ofrecerá a los fans: una palomera 3D con forma de Hamm , el cerdo hucha de la saga.

Esta promoción estará disponible a partir del 10 de junio para socios Loop Gold o Platino, y al día siguiente para el público general, aunque solo se podrá adquirir como parte de un combo que incluye palomitas grandes y dos refrescos grandes por 640 pesos. Cada socio Loop solo podrá comprar una cubeta y no habrá venta individual del artículo.

La película marca el regreso de Woody, Buzz y el grupo original de juguetes, quienes intentarán que Bonnie, ahora heredera de los juguetes de Andy, reduzca el tiempo que pasa frente a las tablets y retome el juego tradicional. A pesar de que la tercera entrega parecía un cierre perfecto, la franquicia continuó con dos secuelas más que han consolidado momentos icónicos de personajes como Jessie, el Señor Cara de Papa y Rex.

Cinemex se suma así a la tendencia de cadenas de cine que lanzan productos promocionales vinculados a grandes estrenos, una estrategia que busca atraer a los fanáticos y generar ingresos adicionales. La noticia también confirma la participación de la cantante Belinda en la película, tras la viralización de una fotografía junto a Tom Hanks y Tim Allen, voces de Woody y Buzz respectivamente.

La trama de Toy Story 5 gira en torno al conflicto entre los juguetes y el entretenimiento digital moderno, un tema que refleja preocupaciones actuales sobre el uso de pantallas en la infancia. La saga, iniciada en 1995, ha sabido evolucionar manteniendo su esencia emocional, y esta quinta entrega promete continuar con ese legado





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