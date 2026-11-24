Cinemex y Cinépolis confirman reestrenos y merchandising exclusivo para el lanzamiento de la nueva entrega de la saga en México, ubicada 24 años antes de la trilogía original.

La franquicia de Los Juegos del Hambre regresará a las pantallas de México con una nueva entrega que explora los orígenes de la revolución en el distópico mundo de Panem. La película, titulada Amanecer en la Cosecha , se sitúa cronológicamente veinticuatro años antes de los eventos narrados en la trilogía original. Esta nueva historia abarca la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, conocidos oficialmente como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Cinemex lanza vaso coleccionable exclusivo

El distribuidor cinematográfico Cinemex ha confirmado la disponibilidad de un vaso coleccionable especial para celebrar el estreno de Amanecer en la Cosecha . Los aficionados a la saga ya pueden adquirir este artículo promocional diseñado para conmemorar la llegada de la nueva cinta a las salas de cine. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de merchandising para impulsar la asistencia del público durante el lanzamiento oficial del film.

Also read Los 49ers dominan a los Vikings en México con Brock Purdy como figura

Reestreno en Cinépolis antes del estreno

La cadena de cines Cinépolis ha anunciado que la saga completa de Los Juegos del Hambre regresará a las pantallas de México. Este reestreno de las películas anteriores tiene como objetivo contextualizar la narrativa para los nuevos espectadores antes del lanzamiento de Amanecer en la Cosecha . La compañía ha confirmado fechas específicas para estas proyecciones especiales, permitiendo que los fanáticos revivan la experiencia completa de la franquicia en formato grande.

El origen de Haymitch y las reglas modificadas

La nueva novela y película proporcionan contexto profundo sobre los personajes que preceden a la revolución encabezada por Katniss Everdeen . Se revela que antes de convertirse en el mentor de Katniss , Haymitch tuvo que sobrevivir a los Juegos más crueles de la historia de Panem. Durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, las reglas se modificaron para añadir un nivel adicional de crueldad y desesperación a los juegos, ampliando el universo de la saga original.

Emociones de Jennifer Lawrence al regresar

Jennifer Lawrence , quien interpreta a Katniss Everdeen , ha compartido su experiencia al regresar como protagonista de la franquicia. La actriz describió el proceso de rodaje como muy emocional y hermoso, destacando la conexión con el material original. Su participación en esta nueva entrega es fundamental para conectar la historia del Segundo Vasallaje con la consolidación de Katniss como el Sinsajo.

Impacto cultural y fechas de lanzamiento

El regreso de la franquicia a los cines mexicanos marca un hito para los fanáticos de la serie literaria y cinematográfica. La combinación del reestreno de las obras anteriores en Cinépolis y el lanzamiento del nuevo material en Cinemex genera un expectativa significativa. Las fechas de estreno y disponibilidad del merchandising están siendo anunciadas para que los seguidores puedan planificar su visita a las salas y disfrutar de esta nueva capítulo en la vida de Haymitch y Katniss .