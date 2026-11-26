Cinépolis lanza la campaña Trae tu Canasta permitiendo llevar recipientes personalizados para palomitas. Conoce los detalles de la promoción válida del 25 al 27 de noviembre en salas seleccionadas de México.

Cinépolis ha anunciado una promoción especial titulada "Trae tu Canasta" que permite a los espectadores llevar sus propios recipientes llenos de palomitas a las salas de cine. Esta iniciativa busca adaptar la experiencia cinematográfica a los gustos individuales de los asistentes, ofreciendo una alternativa flexible a las porciones estándar que la cadena ofrece habitualmente.

Detalles de la campaña Trae tu Canasta

La promoción está activa desde el 25 de noviembre y finalizará el 27 de noviembre, dando a los clientes una ventana específica de tres días para participar. El concepto central de la campaña permite a las personas utilizar cualquier tipo de envase que consideren adecuado, desde cubetas tradicionales hasta licuadoras u otros objetos similares para contener el snack durante la proyección.

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Límites de capacidad y costos adicionales

Aunque la iniciativa sugiere una cierta libertad en el tamaño del recipiente, existe un límite estricto de capacidad: el recipiente puede contener un máximo de 512 onzas de palomitas. Los clientes que deseen superar este límite físico o seguir llenando su contenedor después de alcanzar la capacidad máxima pueden hacerlo mediante un pago adicional de $169 pesos mexicanos.

Es importante destacar que el precio base de la promoción cubre exclusivamente el producto de palomitas de mantequilla. Quienes prefieran sabores diferentes deben pagar una cuota extra de $58 pesos para modificar el tipo de palomita que llevarán dentro de su recipiente personalizado. Esta estructura de precios mantiene un costo base accesible mientras genera ingresos por adiciones.

Restricciones de salas y canales de venta

La disponibilidad de esta oferta no es universal en todas las ubicaciones de la cadena. Solo las salas tradicionales y la línea Mi Cine de México participan en esta promoción. Las salas VIP están completamente excluidas de este beneficio, manteniendo su oferta estándar de productos alimenticios.

Además de la restricción geográfica, existe una limitación operativa sobre cómo adquirir el beneficio. La promoción solo es válida en el mostrador físico de taquilla. Los usuarios no pueden acceder a esta oferta mediante la aplicación móvil de Cinépolis, lo que obliga a los clientes a interactuar presencialmente con el personal del cine para activar el servicio.

Estrategia comercial y temporada de estrenos

Esta campaña forma parte de una estrategia más amplia implementada por Cinépolis a lo largo del año para incentivar la asistencia a sus cines. La decisión se toma en un momento estratégico donde la cadena sale de una extensa temporada de estrenos de gran éxito, entrando en un periodo donde no hay un estreno suficientemente fuerte que atraiga multitudes por sí solo.

La estrategia busca llenar el vacío de atracción masiva mientras se espera la llegada de diciembre. Durante este mes se espera el estreno de nuevas cintas que atraerán al público de nuevo, marcando el inicio de la temporada de premios. En esta fase, largometrajes aclamados por la crítica estarán disponibles en México, consolidando la importancia comercial de este periodo aunque no sea el más grande del año.