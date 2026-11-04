Cintia Cossio se une a La Mansión VIP 2 como octava participante

La influencer colombiana Cintia Cossio confirma su ingreso al reality digital de HotSpanish. Conoce su biografía, edad y trayectoria en redes sociales.

La segunda temporada del programa de realidad digital La Mansión VIP está a punto de dar inicio con una nueva incorporación confirmada. Apenas ayer, el equipo de producción de HotSpanish oficializó la entrada de Cintia Cossio como la octava participante del elenco principal.

Esta figura de las redes sociales llega al espacio televisivo para sumar presencia a un formato que ya cuenta con varios conciertos confirmados y una expectativa alta por parte del público latinoamericano. Su integración marca un hito importante en la promoción del reality show antes de su estreno oficial.

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Carrera digital y popularidad en redes

Cintia Daniela Cossio Castaño es originaria de Medellín, Colombia, y ha construido una carrera sólida como modelo, influencer y creadora de contenido. Alcanzó reconocimiento masivo gracias a sus publicaciones diarias sobre estilo de vida, humor y modelaje, destacando también como hermana del reconocido influencer Yeferson Cossio.

Su fecha de nacimiento es el 24 de octubre de 1996, lo que le otorga actualmente 30 años de edad. Esta cifra exacta refleja su madurez profesional en el sector digital, donde maneja cifras de audiencia significativas que superan los 18 millones de seguidores totales en diversas plataformas.

Presencia en TikTok e Instagram

Dentro de su ecosistema digital, la influencer mantiene una base de datos muy específica en cada red social. En la plataforma TikTok, acumula exactamente 10.2 millones de seguidores, mientras que en Instagram su alcance se sitúa en 8 millones de usuarios activos.

Estos números posicionan a Cossio como una de las figuras más influyentes de su generación en Latinoamérica. Su capacidad para generar engagement en estas dos aplicaciones específicas es un factor clave para su selección en el reality show digital.

Vida personal y antecedentes familiares

En el ámbito privado, Cintia Cossio es madre de un hijo llamado Thiago, fruto de su relación anterior con el creador de contenido Jhoan López. Además, es madre de un bebé, detalles que forman parte de su historia personal pública y que han sido ampliamente cubiertos por la prensa especializada.

La dinámica de su pareja anterior fue tema de debate público durante los últimos años. Tras anunciar su separación debido a presuntas infidelidades, fueron captados nuevamente juntos, lo que generó rumores de reconciliación. Actualmente, no comparten fotos oficiales juntos, manteniendo una distancia visible.

Experiencia previa en Acapulco Shore

La participación de Cossio en La Mansión VIP no es su primer intento en un reality de este tipo. Ya formó parte de la quinta temporada de Acapulco Shore en 2018, ingresando al programa en sustitución del participante Fernando Lozada.

Su permanencia en ese proyecto fue breve y problemática. Tuvo conflictos directos con otras participantes como Karime Pindter y Manelyk González. Como resultado, la producción decidió expulsarla tras solo cuatro capítulos emitidos, cerrando esa experiencia televisiva de manera prematura.