Cintia Ortiz prepara a México para Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Cintia Ortiz Granel lidera a la Selección Mexicana de Baloncesto 3x3 en Dakar 2026 con un proyecto de dos años para buscar historia olímpica.

La seleccionada mexicana de baloncesto 3x3, bajo la dirección técnica de Cintia Ortiz Granel, se prepara intensamente para competir en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se celebrarán en Senegal. El cuerpo técnico ha implementado un riguroso plan de preparación de dos años diseñado para consolidar una plantilla sólida y competitiva ante el desafío internacional.

Estrategia y Preparación de Dos Años

La entrenadora Cintia Ortiz Granel ha subrayado que el equipo llega a Senegal con una base de trabajo estructurado que abarca los últimos dos años. Este proceso de planificación minuciosa involucró a diversos cuerpos técnicos y buscó seleccionar a las mejores jugadoras disponibles. El objetivo central fue asegurar que cada integradora del plantel se encontrara en óptima forma física y técnica.

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Durante las concentraciones previas, el seguimiento fue puntual y se realizaron sesiones clave en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Esta infraestructura permitió simular escenarios de alta exigencia y familiarizar a las atletas con las exigencias de la modalidad. Ortiz Granel indicó que se buscó explícitamente consolidar un estilo de juego propio y distintivo.

La selección tricolor cuenta con jugadoras que ya poseen experiencia previa en esta disciplina específica del baloncesto. Esta ventaja competitiva brinda a cada integrante la confianza necesaria para abordar el gran proceso que representa la participación en la máxima justa deportiva juvenil mundial. La solidez del grupo se refleja en la madurez técnica y la seguridad que muestran en los entrenamientos diarios.

Enfoque Competitivo y Perfil del Equipo

Cintia Ortiz Granel describe al combinado nacional como un grupo fuerte y rápido que se esfuerza al máximo en cada sesión de entrenamiento. La entrenadora expresó su seguridad en que las jugadoras dejarán todo en la cancha durante las competiciones oficiales. Este perfil competitivo se construyó sobre la base de la disciplina y la resistencia física desarrollada durante el ciclo de preparación.

La estrategia táctica está definida por la búsqueda de un debut exitoso desde la fase de grupos. Este objetivo inicial es fundamental para posicionarse favorablemente en la pelea por las medallas. El cuerpo técnico enfatiza la importancia de gestionar el partido a partido y evitar la ansiedad por resultados lejanos.

Desafíos Internacionales y Siguientes Pasos

El camino hacia la duela senegalesa enfrenta un nivel de competencia extremadamente alto al ser un evento olímpico. Los oponentes son equipos de gran nivel que también llegan con objetivos medallistas. Ortiz Granel reconoce la fortaleza de la rivalidad internacional y la necesidad de mantener un enfoque constante.

La meta inmediata del equipo es clasificarse a los cuartos de final para asegurar su presencia en la fase decisiva. La clave del éxito radica en el proceso gradual, yendo un juego a la vez como lo recomienda la entrenadora a sus jugadoras. Este enfoque paso a paso permite gestionar la presión y mantener la consistencia durante todo el torneo.