Circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en México

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el sur y sureste mexicano, interactuando con la onda tropical número 3, al sur de Guerrero, y con canales de baja presión sobre la península de Yucatán. Esto ocasionará lluvias puntuales intensas en varios estados y chubascos y lluvias fuertes en otros.

Este domingo 31 de mayo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el sur y sureste mexicano, interactuando con la onda tropical número 3, al sur de Guerrero, y con canales de baja presión sobre la península de Yucatán, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en Guerrero (este y sur), Oaxaca (norte, noroeste y oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (este), Campeche (este, oeste y sur), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur); muy fuertes en Veracruz (centro); además de chubascos y lluvias fuertes en estados del centro y oriente del territorio nacional. Por otra parte, una línea seca sobre el norte del territorio mexicano, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con un canal de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente de México.

Los chubascos y lluvias de fuertes a intensas, podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio nacional, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro y sur), Colima (este y sur), Michoacán (norte y suroeste), Guerrero (oeste y sur), Oaxaca (sureste) y Chiapas (centro); finalizando a partir de este día en Morelos





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Circulación Ciclónica Nivel Medio Nivel Alto Atmosfera México Onda Tropical Canales De Baja Presión Lluvias Puntuales Chubascos Lluvias Fuertes Estados Onda De Calor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ruba cumple 46 años con una operación consolidada en el sector de la vivienda en MéxicoEn el marco de la celebración de su aniversario, se presentará el Manual de Cultura Ruba, que recoge su modelo de negocio y documenta la cultura, filosofía y herramientas de la empresa

Read more »

Stray Kids confirma una segunda fecha de STRAYCITY en la Ciudad de MéxicoEl grupo surcoreano de K-pop registró una alta demanda de boletos

Read more »

El regreso de Raimi al terror: una comedia negra y retorcida en una isla desiertaEl director retorna al género que lo consagró con una película que mezcla suspense psicológico y comedia negra. Tras un accidente aéreo, dos supervivientes, una experta en supervivencia y su inútil jefe, quedan varados en una isla desierta, donde la dinámica de poder se transforma en un perverso juego psicológico.

Read more »

Video muestra choque entre una camioneta y una motocicleta en calles de HuatuscoA través de cámaras de videovigilancia quedó registrado el momento exacto en que ocurrió un accidente vial entre una camioneta y una motocicleta en la ciudad de Huatusco, hecho que tuvo lugar el pasado jueves sobre la a...

Read more »