Citlalli Hernández acusa a la CIA de injerencia y Morena se pronuncia en defensa de la soberanía nacional

La dirigente de Morena, Citlalli Hernández, criticó a la CIA y al PAN por supuesta injerencia extranjera, mientras Morena reafirma su compromiso con la soberanía. Además, se reporta la investigación de un exfuncionario de Sinaloa por nexos con el crimen organizado y tensiones políticas en varios estados.

En un discurso en Torreón, Coahuila, Citlalli Hernández, dirigente de Morena , acusó a la CIA de ser la puerta de entrada a procesos injerencistas en México, criticando al PAN por supuestamente alinearse con intereses extranjeros.

Hernández afirmó que Morena hará todo lo posible para defender la soberanía nacional, en contraste con lo que calificó como la entrega del PAN a gobiernos extranjeros. La funcionaria mencionó que, aunque existen marcos de cooperación internacional, la participación de una agencia de inteligencia como la CIA representa un riesgo para la autonomía del país.

Además, criticó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por supuestamente mentir y deber ser juzgada, en relación con la defensa del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. En otro frente, el vicefiscal de Sinaloa solicitó licencia sin goce de sueldo tras ser investigado por presuntos nexos con el crimen organizado en Estados Unidos. Mientras tanto, el periodista Andy López desafió al también periodista Ciro Murayama a presentar pruebas sobre supuestas acusaciones de recibir dinero del narcotráfico, calificándolo de mercenario.

En Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo el evento Carnita Asada por la Paz, donde ciudadanos exigieron gobernabilidad tras la salida del exgobernador Rubén Rocha Moya. Por otro lado, Morena se pronunció en contra de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de provocación y de representar a la ultraderecha extranjera.

Hernández reiteró que en México decide el pueblo, no fuerzas externas, y advirtió sobre el peligro de permitir que gobiernos extranjeros influyan en las decisiones del país





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